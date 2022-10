Za tři měsíce o čtyřicet procent více. Domácnosti tíží ceny energií

Podle posledních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) v září stoupla meziroční inflace na 18 procent, tedy na nejvyšší hodnotu od prosince 1993. Z toho ceny energií a paliv stouply v září meziročně o 48,8 procenta.

Od začátku července do konce září jeden uživatel za energie utratil průměrně 6 323 korun měsíčně. Zatímco v červenci lidé platili za energie 2 787 korun, v září to již bylo již 3 911 korun.

„Je vidět, že enormní nárůst cen energií se už na lidech podepsal. Zvýšení o 40 procent za pouhé tři měsíce je velice razantní. Lidé to na svém rozpočtu rozhodně cítí. Stát by měl opravdu reagovat pružněji. Obávám se, že současná opatření vlády jako jsou úsporný tarif či zastropování cen lidem k lepšímu životu stačit nebudou. To nám nicméně ukážou následující měsíce,“ tvrdí šéf společnosti Patron GO Lukáš Vršecký.

Z aktuálních čtvrtletních dat statistiků k inflaci pak vyplývá, že ve třetím čtvrtletí ceny elektrické a tepelné energie, plynu a ostatních paliv ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostly o 6,6 procenta. Meziročně pak ve třetím čtvrtletí ceny energií a paliv stouply o 42,6 procenta.

Zvedání záloh na energie by ale od října mělo přestat, protože už by se měl projevit tzv. úsporný tarif. Dodavatelé energií tento státní příspěvek většinou zákazníkům promítnou do nejbližších záloh, které o výši příspěvku srazí. A první záloha, která se lidem sníží, by měla být právě říjnová.