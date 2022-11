Čistá energie? Vedou k ní i tristní podmínky těžařů a řidičů kamionů v Africe

Úplný odklon od fosilních paliv je do velké míry závislý i na těžbě vzácných kovů. Bez nich by totiž byl přechod k čisté energii takřka nemožný. Obrovská naleziště těchto kovů se nachází třeba v Demokratické republice Kongo nebo v Zambii. Obě země ale nyní čelí obrovskému náporu a doplácí na to hlavně řidiči kamionů, kteří musí mnohdy trávit i měsíce v dlouhých kolonách.