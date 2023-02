Rakovina kosí Čechy víc než většinu Evropské unie. Mnohdy chybějí nové léky

Mezi onkologická onemocnění s nejvyšším výskytem nových případů patřily rakovina prostaty, prsu, tlustého střeva a konečníku a plic.

U rakoviny prostaty jsme dokonce o 18,6 procenta nad průměrem EU. Podle odborníků je to tím, že česká populace je více vystavena faktorům, které rakovinu způsobují. Téměř 60 procent populace starší 15 let trpí nadváhou nebo obezitou (průměr EU je 53 %), u osob nad 65 let je to dokonce až 73 procent, což je o desetinu horší skóre než v ostatních státech. „V příjmu čistého alkoholu na hlavu jsme obsadili druhé místo v Evropské unii a pravidelné kouření je u nás nadprůměrné. Mnohem méně máme i pohybu,“ sdělil MF DNES ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.