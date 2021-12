Jinak se však nad schůzkami vznáší hlavně kritika – co si to prezident v covidové krizi dovoluje zdržovat vznik vlády, když mu ústava přikazuje jmenovat kohokoliv, i kdyby mu premiér navrhl cvičeného foxteriéra? A když už, tak proč si je zve jen po dvou denně, když by to mohl sekat jako Baťa cvičky?

Paradoxní na tom je, že za to Zeman sklízí největší kritiku od lidí z myšlenkového okruhu, který si před deseti lety – zcela chybně – vynutil přímou volbu hlavy státu.