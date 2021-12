Fiala chce po svých ministrech, aby komunikace nebyla zmatená jako za Babiše

„Prostě nechce jet stylem Andreje Babiše, kdy bude denně vystřelovat tři témata, která budou zmatená. Radši si věci promyslí a nechce zahlcovat prostor nějakými spekulacemi, které se pak budou vyvracet,“ popsal iDNES.cz zdroj.

Fiala tak bude ve srovnání s končícím premiérem Andrejem Babišem střídmější, pokud jde o styl vystupování. „Nechce se stydět za to, co řekl v minulosti někde, takže ta vláda se bude snažit nezpůsobovat informační chaos, který teď probíhal, a to nejen ke covidu, ale i k ostatním věcem,“ popsal strategii nového premiéra člověk obeznámený s tím, jak chce Fiala se svým týmem vystupovat na veřejnosti.

„Bylo to společenské setkání. Na to, co tam probíhalo, se ptejte premiéra. Normálně jsme se seznamovali a povídali si, jak bude vláda fungovat,“ uvedl pro iDNES.cz budoucí ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN.

„Trvalo to něco přes hodinu, spousta z těch lidí se ani neznala. Řešil se částečně covid,“ uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.

„Čeká nás mnoho důležitých úkolů. Co nejlépe se vypořádat s pandemii, dát do pořádku veřejné finance a zkrotit drahotu. Jsem si vědom své odpovědnosti, abych se těchto výzev neprodleně zhostil. Držte nám prosím palce,“ říká Fiala v půlminutovém videu, které zveřejnil na Twitteru.

Prezident Miloš Zeman se v těchto dnech setkává v Lánech s kandidáty do vlády. Schůzky chce dokončit do 10. prosince, vláda by pak mohla být jmenována v následujícím týdnu.