Zemanovo jmenování nového předsedy ÚS může soud rozložit, míní Blažek

Pokud by prezident Miloš Zeman jmenoval nového předsedu Ústavního soudu (ÚS), mohlo by to chod soudu vnitřně paralyzovat. V Otázkách Václava Moravce v České televizi to řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Také podle jeho předchůdkyně Heleny Válkové by to způsobilo neklid justice v Česku.