Premiér Fiala je ze světových lídrů nejméně oblíbený, ukázal průzkum

Podle průzkumu společnost Morning Consult, která sleduje hodnocení vládních představitelů v několika desítkách zemí, českého premiéra podporuje pouhých 18 procent vlastních spoluobčanů. Naopak 78 procent s jeho vládou vyjadřuje nesouhlas. Data sesbíraná za poslední necelé dva roky naznačují, že Fialova popularita klesá dlouhodobě.

Těsně nad Fialou se jako předposlední na žebříčku oblíbenosti umístil francouzský prezident Emmanuel Macron. Tomu ve Francii vyjadřuje podporu 22 procent spoluobčanů. Naopak 72 procent lidí s jeho vládou nesouhlasí.

Průzkum agentury Morning Consult. Český premiér Petr Fiala se v něm umístil na posledním místě. | foto: Morning Consult

Nikdo z evropských lídrů uvedených v průzkumu, s výjimkou švýcarského prezidenta Alaina Berseta, ale nedosahuje podpory 50 procent. Barset současně obsadil třetí místo, co se oblíbenosti týče.

Nejoblíbenějším státníkem celosvětově je podle průzkumu indický premiér Narendra Modi, kterému doma fandí 78 procent lidí. Druhé místo obsadil mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, který se doma těší podpoře 67 procent u vlastních spoluobčanů.

Společnost Morning Consult sleduje hodnocení vládních představitelů mimo jiné v Austrálii, Rakousku, Belgii, Brazílii, Kanadě, České republice, Francii, Německu, Indii, Irsku, Itálii, Japonsku, Mexiku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Španělsku, Jižní Korei, Švédsku, Švýcarsku, Spojeném království a Spojených státech amerických.

Volby do Sněmovny by vyhrálo hnutí ANO

Klesající podporu vládní ODS ukázal také nejnovější průzkum, který zveřejnila CNN Prima News v pořadu Partie Terezie Tománkové. Podle aktuálního volebního modelu by volby do Sněmovny vyhrálo hnutí ANO, druhá by skončila ODS a třetí SPD před Piráty Těsně nad hranicí vstupu do Sněmovny jsou zbylé tři vládní strany TOP 09, STAN a KDU-ČSL.

Hnutí ANO by podle průzkumu získalo 30,8 procent. Druhá ODS by pak získala 13,1 procent, třetí SPD by dostalo 10,9 procent. Piráti by získali 9,6 procent, TOP 09 pak 5,4 procent, STAN 5,3 procent a KDU-ČSL 5 procent. Naopak do Sněmovny by se nedostalo KSČM, SOCDEM či Přísaha.

„České politické scéně zcela dominuje hnutí ANO. Zůstává nadále neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů, a to se široce společensky rozkročenou voličskou základnou,“ uvedla agentura STEM pro CNN Prima News. Zároveň upozornila, že ANO od květnového modelu, kdy mu STEM přisoudil 33,5 procenta, mírně oslabilo.