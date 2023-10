Vysvědčení pro Fialův „manšaft“. Jak si kabinet stojí v poločase vládnutí?

V pondělí to budou totiž přesně dva roky od vítězství koalice SPOLU a PirStan ve volbách do Sněmovny. Redakce při této příležitosti oslovila zástupce koalice, opozice i řadu expertů, aby zhodnotili, jak pětikoaliční vláda během „prvního poločasu“ dostála slibům z programového prohlášení. To přitom vznikalo nadvakrát. První, které kabinet představil v lednu 2022, musel o rok později kvůli válce na Ukrajině a související energetické krizi revidovat.