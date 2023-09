Česko se agresi má bránit, říkají Češi. Zapojilo by se jen 39 procent

V noci z 29. na 30. září 1938 podepsalo Německo s Itálií, Francií a Velkou Británií mnichovskou dohodu. Více než milion vojáků bylo tenkrát připraveno bránit Československo.

U příležitosti výročí 85 let od mnichovské dohody připravila Paměť národa spolu s agenturou NMS Market Research průzkum, který klade Čechům otázky na odhodlání bránit se případnému nebezpečí, a také se ptá na názory ohledně války na Ukrajině.

„V otázce, zda je třeba suverenitu Česka za každou cenu bránit, se veřejnost shoduje. Ve výzkumu CVVM z jara 2022 s tímto tvrzením souhlasilo 93 % respondentů, což bylo o něco více, než je dlouhodobý trend. Ten se od roku 1993 pohybuje mezi 80 až 90 %,“ uvádí Kristýna Bardová ze společnosti Post Bellum, pro níž agentura průzkum prováděla.

Pokud ale měli Češi odpovědět, zda by se sami zapojili aktivně do obrany republiky, výsledky ukázaly, že by se bylo ochotno zapojit jen 39 % občanů, což je ve srovnání s rokem 2020 o 12 procentních bodů méně. V roce 2020 by se podle tehdejšího průzkumu agentury STEM zapojilo do obrany 51 % respondentů.

Ohledně zářijových událostí roku 1938 nemají v otázce obrany Češi jednoznačný názor. Pouze 7 z 10 Čechů si myslí, že se Československo mělo bránit. Ukázalo se také, že 5 % Čechů vnímá okupaci československého pohraničí v roce 1938 jako oprávněnou a 10 % zvolilo odpověď „nevím“.

Pamětníci popisují situaci v září 1938 jako velké zklamání a nemožnost postavit se za svou zem. „Všichni jsme byli hrozně nešťastní a smutní, protože tehdá jsme byli vychováváni jako vlastenci, kteří svou zem milují a jsou ochotni za ni taky položit život. To bylo samozřejmé,“ vyprávěla Marie Dubská dokumentaristům z Paměti národa.

Rozhodují o nás velmoci, míní polovina Čechů

Výzkumy CVVM potvrzují, že větší polovina obyvatel České republiky souhlasí s tvrzením: „Je zbytečné uvažovat o obraně státu, protože o takové malé zemi, jako jsme my, stejně rozhodují velmoci.“

77 % Čechů věří, že by nás při napadení území ČR NATO bránilo. S faktem, že jsme členy NATO, bylo podle výzkumu CVVM z léta 2023 spokojeno 67 %.

Na otázku, zda se Ukrajina měla bránit agresi, odpovědělo 50 % Čechů, že Ukrajina se Rusku rozhodně má bránit. Obsazení pohraničí Ukrajiny uznává jako oprávněné 19 % respondentů a dalších 20 % zvolilo odpověď „nevím“.

81 % Čechů sympatizuje s diplomatickou pomocí Ukrajině ze strany České republiky. 5 z 10 Čechů souhlasí s tím, aby ČR poskytla Ukrajině dodávky vojenského materiálu a diplomatickou pomoc. Podle 12 % Čechů neměla Ukrajina od Česka obdržet vůbec žádnou pomoc.

Data vycházejí primárně z výzkumu, který pro Paměť národa připravila společnost NMS Market Research. Ve výzkumu bylo celkem dotázáno 1 296 respondentů, a to online pomocí Českého národního panelu. Byli vybírání na základě kvótního předpisu online populace ČR starší 18 let.