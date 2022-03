Když se před patnácti lety začalo mluvit o tom, že by v Brdech mohla vzniknout americká radarová základna, spustilo to bouři. Otázka radaru a přítomnosti cizích vojáků rozdělila českou politickou scénu i veřejnost na nesmiřitelné tábory, většina lidí byla proti. To se s válkou na Ukrajině rychle změnilo.