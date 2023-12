Fiala vystoupí s vánočním projevem. Očekává už příští rok lepší časy

Na svatého Štěpána vystupoval se svým vánočním poselstvím prezident Miloš Zeman. Už jako exprezident to plánoval to i letos, ale nakonec projev zrušil s tím, že není čas na velká slova a velké proslovy.

Dá se očekávat, že premiér Fiala i do svého vánočního projevu zařadí i téma střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kdy vrah postřílel třináct studentů a pak se zabil sám, jedna oběť vraha zemřela pak v nemocnici. Vrah ještě před tím zabil dvaatřicetiletého muže a jeho dvouměsíční dítě v lese v Klánovicích a před hromadnou vraždou na fakultě i svého otce.

Ve svém posledním novoročním projevu premiér poděkoval občanům za pomoc při šetření elektřinou a plynem. Vyjádřil přesvědčení, že již letos začne klesat inflace a ceny se sníží na přijatelnou úroveň. „Nebude to lehký rok, ale zvládneme to,“ prohlásil předseda vlády. Připomněl i pokojné rozdělení Československa a vyzdvihl i pomoc uprchlíkům před válkou z Ukrajiny.

Dostaneme ještě více pod kontrolu inflaci, slíbil před Vánoci premiér Fiala

Minulý týden označil za nejdůležitější kroky vlády letos premiér Fiala přijetí konsolidačního balíčku a práci na důchodové reformě.

„Očekáváme, že i díky našim opatřením i díky tomu, co se děje v mezinárodním prostředí, že by příští rok měly nastat už lepší časy. To, čím jsme procházeli v posledních letech, bylo velmi těžké pro všechny občany České republiky. My si to uvědomujeme. Snažili jsme se zemi provést, jak jsme nejlépe uměli, těmi všemi krizemi a předpoklad je, že se v příštím roce věci začnou výrazně zlepšovat. Dostaneme ještě víc pod kontrolu inflaci, která by se měla vrátit na ty hodnoty někde mezi třemi čtyřmi procenty tak, jak jsme na to byli v minulosti zvyklí, a předpokládejme, že ten vývoj bude ještě lepší,“ řekl předseda vlády.