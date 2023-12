Fiala je odtržen od lidí, tvrdí Havlíček. Projev byl realistický, míní koalice

Havlíček uvedl, že vláda není schopná přiznat chybu a místo toho pomocí marketingových frází vysvětluje, jak vše dobře ustála. Lídři koaličních stran označili projev za realistický, vyvážený, lidský či nelakující věci narůžovo.

Místopředseda ANO Havlíček uvedl, že Fiala přednesl svůj běžný projev. „Potvrdil v něm, že největší problém této vlády není to, že má tragické výsledky, ale to, že si to nechtějí připustit,“ sdělil Havlíček. Důsledkem pak je, že nelze čekat zásadní zlepšení, doplnil.

Fiala měl podle Havlíčka připustit, co vláda nezvládla, a sdělit, co udělá, aby to napravila. „Místo toho se budou chytat každého stébla a s pomocí marketingových frází vysvětlovat, jak dobře vše ustáli a jaké světlé zítřky nás s nimi čekají,“ uvedl. Pozitivně vnímá Havlíček to, že Fiala „snad poprvé“ poděkoval lidem za to, jak se dokážou vyrovnat s problémy.

Líbil se vám vánoční projev Petra Fialy? Ano 35 %(82 hlasů) Ne 65 %(154 hlasů)

Ministr vnitra a předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan ocenil, že Fiala nabídl lidem „vyvážený mix popisu aktuální situace a reálných problémů Česka a naděje, že v řadě ohledů se stav naší země zlepšuje a bude zlepšovat“. „Byl to projev realistický, vyvážený a velmi lidský,“ napsal Rakušan.

Šéfka Sněmovny a koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamova sdělila, že Fiala popsal problémy Česka a nelakoval narůžovo. „Projev obsahoval vizi, představení řešení i optimistický výhled do budoucna. Jeho klid, věcnost a slušnost jsou vlastnosti, které naši zemi spojují ve vánočním čase ovlivněném obrovskou tragédií,“ uvedla.