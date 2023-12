Co dělá vláda špatně? Odpoví v Rozstřelu šéf hnutí ANO Andrej Babiš

Hnutí ANO vykazuje v posledních průzkumech volebních preferencí vysoká čísla. Co to znamená pro samotné hnutí i pro jeho šéfa? A jak dostat Česko z krizí? Nejen na to odpoví v pondělí 18. prosince živě od 13:00 v pořadu Rozstřel Andrej Babiš.