Nutella vs. máslo. Lidi už hádky unavují, říká po debatě Fialy a Babiše politolog

Myslím, že lidé si dovedou udělat obrázek sami, řekl po nedělní televizní debatě s Andrejem Babišem premiér Petr Fiala. „Pan premiér žije v jiné galaxii, jsou to samé lži, co tady vykládal,“ osočil ho následně Babiš. Podle politologa už mohou být lidé z takových hádek unaveni, což by se mohlo projevit také ve volební účasti. „Může stagnovat nebo slábnout,“ myslí si politolog.

Premiér Fiala a Andrej Babiš se v debatách tak často nestřetávají. Jak na vás v debatě působili?

Vláda je v poločase a za chvíli nás čekají eurovolby. Na dlouhou dobu jsme je tak možná spolu viděli naposledy, i proto si to nenechali ujít. Po obsahové stránce se neshodnou na 99 procentech věcí, shodli se vlastně pouze na podpoře Izraele. Chyběl mi především pohled za krátkodobý horizont. Vypadá to, že všechno co tato vláda zavede, ta příští zruší, což není koncepční.

Milan Školník Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Byl také interním doktorandem Katedry politologie FF UHK.

V současné době působí na katedře humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Odborně se zabývá problematikou korupce, veřejného mínění a Latinské Ameriky.

Kdo tedy měl podle vás v debatě navrch?

Opozice to má vždycky lehčí, Babiš by měl mít větší argumentační výhodu, protože hájit se je objektivně složitější. Fialovi se to ale velmi dařilo, i když obsahově nezaznělo něco, co bychom už neslyšeli někde jinde. Opakovaly se argumenty typu Agrofert nebo upjatý profesor.

Pořád to samé dokola

Politika je o symbolech. Hned ze začátku se strhla hádka na cenu potravin. Babiš zkoušel Fialu z ceny rohlíku, ten mu to vrátil máslem.

V tomhle ohledu se Andreji Babišovi a jeho marketingovému týmu povedl začátek a předání Nutelly. Zarámoval tak vládu Petra Fialy do tohoto negativního symbolu. Fotbalovou terminologií bych řekl, že v debatě obsahově obstáli na remízu, a Babiš těsně vyhrál tímhle symbolem. Tým Petra Fialy to mohl čekat a mít připravené něco, čím by to Babišovi vrátil. Částečně se mu to povedlo vámi zmiňovaným máslem, měl ale od začátku lépe reagovat na očekávanou Nutellu.

Co tyto hádky politicky napovídají do budoucna?

Česká scéna je už delší dobu politicky rozdělená pouze na debatu, jestli to Fialova vláda ustojí, nebo jestli se vrátí k moci Babiš. V takové situaci může mít teoreticky navrch někdo třetí, nikoho takového tu ale v současné situaci nemáme.

Je personální nouze o osobnosti?

Ano. Spekuluje se hlavně o návratu Miroslava Kalouska, ale je otázkou jestli by se mu podařilo sehnat dostatek osobností pro vlastní kandidátku a případné založení nové strany. Pořád se vracíme k stávajícím dvěma táborům, které opakují tu samou kritiku.

Z toho už lidé mohou být unavení. Hrozí pokles zájmu o politiku?

Určitě. Apatie z politiků se odráží i na volební účasti, která může stagnovat nebo dokonce slábnout.

Budou podle vás ceny potravin hlavní téma příštího roku?

Vláda na to tolik pák nemá, i když může alespoň regulovat vstupy jako jsou energie. Musí si to zároveň pohlídat u obchodníků, aby vysoké ceny energií nezneužili ve svůj prospěch. Ekonomická témata budou pro lidi vždy nejdůležitější, protože se odráží i lidem do peněženek. Bude záležet na opozici, jak tyto témata dokáže uchopit.