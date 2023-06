Připomínalo to střet Paroubka s Topolánkem, říkají k debatě politologové

Určit vítěze nedělní debaty „těžkých vah“ české politiky není jednoduché, především z důvodu přetrvávající politické rozpolcenosti. Argumentačně byl podle politologů lepší Petr Fiala.

„Odpůrcům současné vlády zase budou imponovat Babišovy hlášky, které nebyly vždy dostatečně odůvodněné,“ říká politolog Miloš Gregor z brněnské Masarykovy univerzity.

Problémem celé debaty byla podle Aleš Michala z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy malá odvaha obou politiků. „Oba odmítli převzít zodpovědnost, hlavně mávali grafy a čísly. Byl to trošku závan minulosti, připomínalo to Paroubka a Topolánka,“ míní Michal.

S tím souvisí i Gregor, podle kterého by bylo pro celou společnost dobré, kdyby oba významní politici občas připustili své chyby. „V kontrastu se všední realitou to moc neobstojí, lidé již dopady ekonomické krize pociťují a čelní představitelé země dávají ruce pryč od odpovědnosti,“ sděluje Gregor.

Politologové zmiňují také přímé dopady vládního úsporného balíčku, které byly vidět v novém volebním modelu zveřejněném během debaty.

„Vláda je v poločase a musí nyní působit rozhodně. Balíček dopadne na všechny včetně jejich voličů, premiér Fiala to musí nějak obhájit,“ konstatuje Milan Školník, politolog z katedry humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity.

Gregor k výsledkům průzkumu zmiňuje, že čísla jsou podobná jako například půl roku před posledními parlamentními volbami či půl roku po nich a preference se přelévají podle aktuální situace. „Ihned po začátku války šla například ODS nahoru díky premiérovi a ministryni obrany, dlouhodobě je ale voličská přízeň zabetonovaná,“ vysvětluje.

Příští rok bude referendem o vládě

Průzkum podle politologa Michala ukázal mimo jiné to, že dva největší politické bloky zůstávají prakticky na svém. „Co do součtu hlasů to vládu moc nepoškodilo, preference se přelévají hlavně uvnitř bloků. V tom opozičním suverénně vede hnutí ANO, v tom vládním jde o katastrofu pro lidovce a částečně i TOP 09, ti teď mají jedinou budoucnost v koalici SPOLU,“ přibližuje Michal.

S tím, že součet hlasů je stále víceméně podobný jako před posledními parlamentními volbami, souhlasí také Gregor. „Průzkum byl dělán hned po zveřejnění úsporného balíčku, proto je pro mě až překvapivé, že jsou čísla vlády stabilní,“ diví se Gregor.

Nedělní debata mohla být také startem ke konfrontační kampani, která Česko podle politologa Školníka čeká v příštím roce. „Čekají nás hned troje volby, do europarlamentu, krajské a senátní. Opozice je bude chtít využít jako referendum o vládě,“ říká Školník.

Babiš povede dvojí boj

Politologové si všimli také toho, na jaká témata se oba politici zaměřovali. Zatímco Petr Fiala bude mít jako hlavní bod dlouhodobě vysvětlování dopadů vládního konsolidačního balíčku, Andrej Babiš povede podle politologů boj na dvou frontách.

„Jeden proti Pirátům, na které se zaměřuje a označuje je za neomarxisty, takže to bude takový boj proti progresivismu,“ říká Michal. Druhým Babišovým terčem bude podle politologa logicky ODS, která může postupně ztrácet konzervativní voliče.

„Všimnul jsem si i skepticismu Petra Fialy k tomu, jestli půjde ODS do eurovoleb v koalici SPOLU,“ doplňuje Michal.

Politolog Školník si všímá také reakcí koaličních partnerů ke konsolidačnímu balíčku. „Už jsou tam vidět různé nevole, balíček kritizoval například ministr zahraničí Lipavský z Pirátské strany. Stále jsou to všechno politické subjekty a mohou být i protivníky,“ říká Školník.