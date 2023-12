Překvapivě se objevilo slovo „díky“. Fiala působil pokorně, hodnotí politolog

Fialův projev byl podle Kubáčka rutinní, hodně se opakující. „Myslím si ale, že si uvědomuje, že lidé opravdu žijí v nelehkých časech a úplně nestojí o to, aby se jim neustále připomínalo, co už bylo vzpomenuto mockrát – tedy bilanci posledních dvou let,“ popsal.

V celé řeči však chybělo více informací o tom, co se vlastně stane v příštím roce. „Rozumím, že spoustu věcí se odhadnout nedá, ale vláda má nějaký legislativní plán, má naplánované změny. Sama navíc ráda prohlašuje, že rok 2024 bude velmi zásadní. Tak jsem myslel, že nám pan premiér dá více ochutnat,“ glosuje. Například změny v servisu občanům odbyl jen slovem „digitalizace“.

V příštím roce se přitom lidé dočkají mnoha nových věcí, například plánované penzijní reformy, struktury daní a dalších kroků vlády. „To všechno jsou věci, které nejenže se dotknou naší peněženky, ale také dlouhodobější strategie ve vztahu k plánování budoucnosti,“ dodal.

Fiala se nicméně nezmínil o plánovaném navýšení cen potravin, které oznámily řetězce jeho ministrovi zemědělství Marku Výbornému.

Ve slovníku se objevilo slovo „díky“

Kubáček doplnil, že projev působil, jako kdyby ho tentokrát tvořil někdo jiný než Fialův obvyklý tým, protože byl pokornější. Ocenil také, že premiér několikrát poděkoval veřejnosti za podporu, trpělivost a sounáležitost. „V podstatě poděkoval veřejnosti, že vládu podržela v časech nelehkých. Třeba tím, že trpěla inflaci – ale na druhou stranu, co lidem zbývalo?“ ptá se řečnicky. I tak ve Fialově projevu podle Kubáčka zazněla slova poděkování nejméně třikrát, což z jeho strany považuje za velký ústupek i posun.

„Jsem rád, že se ve slovníku Petra Fialy dokonce několikrát objevilo i slovo ‚díky‘. Ale čekal jsem namísto oslavných titulků ve stylu ‚bude lépe, vše se změní k lepšímu‘ spíš konkrétní jízdní řád,“ dodává Kubáček a znovu se vrací k tomu, že premiér vlastně nepředložil žádné konkrétní kroky.

Politolog také podotkl, že je škoda, že Fiala místo poděkování nepřiznal chybu. „Lidé by si toho považovali, kdyby připustil, že ne všechny věci byly zvládnuté a domyšlené. I kdyby to řekl obecně, pro lidi by to hodně znamenalo. Který z politiků je schopen přiznat chybu nebo nějak ocenit, že ji lidé zvládli přijmout?“

Premiér Petr Fiala při novoročním projevu. (1. ledna 2023)

Projev ve stínu střelby

Kubáček také kladně hodnotí, že Fiala zmínil i tragickou událost střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Čekal jsem ale, že ji přetaví i v nějaký vzkaz za politiky, že některé věci už nebudou tolerované. Například násilné vystupování, nálepkování soupeřů a lidí... Celkově ta nesnášenlivost ve společnosti je také hodně umožňovaná a posilována našimi elitami,“ dodal.

Podotkl také, že soustrast s obětmi tragické události působila v projevu jako zpětně vložená.

Řeč těla a gesta? Jedním slovem – naučené

„Je vidět, že k určitým slovům premiéra jeho tým naučil dělat určitou gestikulaci. Někdy byla zvláštně rychlá, pak zase ustala, ale neměla přirozenost,“ rozebírá Kubáček pohyby rukou, které měl Fiala po většinu času složené na stole s propletenými prsty.

„Rozumím, že to trochu používal jako vykřičník. Že chtěl některá slova zdůraznit, ale bylo vidět, že mu to není úplně vlastní. A působilo to opravdu hodně naučeně, uměle, sešněrovaně. A navíc to k projevu úplně nesedělo,“ dodává politolog. „Za mě jedním slovem – naučené,“ hodnotí.

Pozoruhodný byl zároveň i prostor, do kterého Fialu jeho tým umístil. „Byl opravdu hodně prázdný, v podstatě tam byl pouze premiér, stůl a velká historizující místnost v kramářovském stylu,“ uvádí s tím, že zúžený prostor zdůraznil jeho gestikulaci jako jediné narušení.