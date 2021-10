Piráty fakt neoslovíme. Do opozice nepůjdu, říká v rozhovoru Babiš

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se chystá ke svým třetím volbám do Sněmovny. Poprvé ve funkci premiéra. A je si dobře vědom, že jsou to volby nejtěžší.

Tyto volby pro vás měly být posledními do Sněmovny. Pokládáte je za nejdůležitější ve svém životě?

Určitě budou poslední. Nejdůležitější v životě? To je asi přehnané. V mém politickém životě ano. Důležité jsou pro mě, protože tyhle volby rozhodnou o tom, zda odevzdáme suverenitu Bruselu, jestli tady bude vládnout ODS a SPOLU s Pirátostánem, jestli zvýší daně, přijmou euro, zmrazí důchody, sníží platy, zprivatizují nemocnice, ČEZ, Budvar nebo Českou poštu a zaškrtí ekonomiku, která by se pak následně dostala do recese přesně jako po světové krizi. Tomu všemu chci zabránit.

Vaši kritici a oponenti to tak také berou. Shrnují to do zkratky, kterou jeden časopis vyjádřil na titulní straně slogany o vás: Buď v čele, nebo v cele. Co těm scénářům říkáte?

To je neuvěřitelný. Stejně, jako průběh celé kampaně. Chápete, že tady jeden časopis naznačuje, že bych měl jít do vězení? Bez kauzy, bez soudu, prostě rovnou jít sedět, protože jsem porazil jejich kámoše z ODS, kteří mě donutili jít do politiky.

To, že je tady taková poptávka, je podle mě absolutně skandální. Oni se chovají jako v 50. letech. Tihle údajní demokraté. Ono se to projevilo i na rozhodnutí úřadu v Černošicích (Černošický městský úřad uložil Andreji Babišovi pokutu 250 000 korun za přestupek proti zákonu o střetu zájmů za to, že ovládá média – pozn. red.), kde popírají moje základní lidská práva, právo podnikat a vlastnit majetek.

Pokud už se v té kauze jednou rozhodlo, je proti všem principům, aby se podruhé rozhodlo úplně opačně. Což ukazuje, že šlo o politické rozhodnutí.

Ta „cela“ se spíš týká kauzy Čapí hnízdo, o které má státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodnout až po volbách, nemyslíte?

Kauza Čapí hnízdo byla v září 2019 zastavena. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman – nominant pana Pospíšila, který byl ministrem spravedlnosti za ODS a teď je v TOP 09, produkt kmotra ODS Jurečka z Plzně – mě poté, co to státní zástupce Šaroch zastavil, nechal z politických důvodů nadále stíhat. Absolutně bezdůvodně.

Přitom Čapí hnízdo je případ 14 let starý, z doby, než jsem vstoupil do politiky. A kdybych nebyl v politice, nikdo by se o něm nedozvěděl. Dotace byla navíc vrácena, i když na ni byl nárok, takže nikomu nevznikla žádná škoda a areál slouží veřejnosti. Je to úplně absurdní konstrukce, dělaná na zakázku.

Bylo to na stole před volbami 2017 a teď znovu. A nepochybuji, že do voleb se zase ještě něco objeví, aby mě to poškodilo. (Rozhovor vznikal v sobotu večer, v neděli přišel server Investigace s tím, že si Babiš přes offshory poslal skoro 400 milionů korun, za které si pak koupil nemovitosti ve Francii. Babiš tvrdí, že se ničeho nezákonného nedopustil a peníze byly řádně zdaněné – pozn. red.).



Obáváte se, že výsledek voleb může sehrát roli v tom, jak žalobce Šaroch rozhodne podruhé?

Doufám, že ne. Nechápu, proč by v tom měly hrát volby roli. Vy mě neposloucháte. On už jednou rozhodl. A pan Zeman, který se choval alibisticky a učinil politické rozhodnutí, mě zkrátka nechal dále stíhat. Člověk, který než nastoupil do funkce nejvyššího státního zástupce, tak se jel tomu kmotrovi (myslí Romana Jurečka – pozn. red.) představit. Ukázkový případ morálky!

Ne opozici

Před čtyřmi roky jste před volbami do Sněmovny říkal, že pokud by ANO nevyhrálo a nesestavovalo vládu, nejspíš byste v opozičních lavicích sedět nechtěl a odešel z politiky. Platí letos to samé, nebo byste byl opozičním poslancem?

Neumím si představit, že budu v opozičních lavicích. Protože já nejsem politik, který má velké projevy, nejsem dobrý rétor a hlavně bych nic neudělal, nemohl nic změnit. Jedině většinová vláda může prosazovat věci pro lidi. Byl jsem ve vládě, což si myslím, že je místo, kde jsem pro naši zemi nejplatnější. Proto usiluji o to, abychom vyhráli volby, byl jsem premiérem a mohl pokračovat v práci pro lidi, kterou jsem ještě nedokončil.

Když to nevyjde, tak z politiky odejdete?

Zeptejte se mě, když to nevyjde.

Nemáte pocit, že by šlo bez Andreje Babiše celé hnutí ANO do kopru?

Určitě ne. Hnutí ANO má plno osobností, které jsou významné a se kterými to hnutí může a bude bez problémů fungovat.

Budete tedy chtít být v případě volebního vítězství za všech okolností premiérem? Neexistuje varianta, že byste do té pozice posunul někoho jiného z hnutí ANO?

Na to je stejná odpověď jako předtím. Počkejme si na výsledek. Uvidíme, jestli vůbec vyhrajeme, jestli mě pan prezident pověří a zda získáme důvěru Sněmovny.

Ptám se kvůli zákulisním spekulacím, že by za vás mohl být premiérem Karel Havlíček. Mohli byste fungovat podle polského modelu s Jarosławem Kaczyńským, který jako předseda Práva a spravedlnosti údajně vládu zezadu řídí, i když není jejím členem. Měl byste tak prý aspoň dostatek času se v klidu připravovat na blížící se volbu prezidenta.

Tohle jsou jen nepodložené spekulace. Bez komentáře.

Takže to je hloupost? Nebo není? Nebo mi musí stačit prosté: bez komentáře?

Je to nesmysl. Kandiduji na premiéra. Neskrývám se. U Pirátostánu ani nevíme, jestli je kandidátem na premiéra Ivan Bartoš, nebo Vít Rakušan. Ale za nás je to jednoznačné.

No a pan Fiala rozhodně nemá pro funkci premiéra ty správné předpoklady. Není to akční lídr, nemá tah na branku. Je to teoretik, akademik, neumí vyjednávat, není tvrdý a rozhodně nebude schopný bojovat za naše lidi a za české národní zájmy. Bude poslouchat řídicí důstojníky Pirátostánu z Bruselu. Podlehne tlaku svých koaličních partnerů, ať už půjde o euro, migraci, zvyšování daní, nebo omezování suverenity naší země.

„Piráty fakt neoslovíme“

Pojďme k vašemu koaličnímu potenciálu. Lídři pětikoalice tvořené koalicemi SPOLU a Piráty se STAN tvrdí, že s vámi žádná z jejich stran za žádných okolností do vlády nepůjde. Myslíte, že by některá nakonec mohla vyměknout, nebo setrvají na svém?

Oni opakovaně deklarují, že s námi nepůjdou, že zkrátka chtějí mít 101 hlasů ve Sněmovně a sestavit vládu, kde bude pět stran. Kde nás zase obejdou jako v krajských volbách. Každý, kdo chce volit SPOLU, by si měl uvědomit, že hlas pro Fialu je hlas pro tu fanatickou partu Pirátů ve vládě. Těch Pirátů, kteří budou všechno omezovat, zakazovat a diktovat nám, jak máme žít, a kteří chtějí předat svrchovanost ČR europarlamentu a jiným zemím.

Ale když těch 101 hlasů mít nebudou, vy budete první na pásce a budete sestavovat vládu, půjdete za nimi vůbec s nabídkou, když dopředu říkají: nikdy, nikdy, nikdy?

Tak my je musíme oslovit. Pokud by to nastalo, samozřejmě oslovíme všechny.

Včetně Pirátů?

Ne, Piráty fakt neoslovíme.

Třeba lidovci před čtyřmi lety říkali, že by s vámi o vládě i jednali, ale nesměl by být premiérem Babiš. Proto jsem se před chvílí ptal na Karla Havlíčka…

Ale zase předbíháte situaci. Počkejme si na to, jak dopadnou volby.

Koalice SPOLU proti vám teď vytáhla téma vysoké inflace a zdražování, které předseda ODS Petr Fiala shrnul do sloganu Babišova drahota. Některé ceny skutečně prudce vzrostly, co na to říkáte?

Myslel jsem si, že když byl pan Fiala rektor, mohl by aspoň ekonomické věci interpretovat korektně, ale on ekonomice bohužel nerozumí. To není Babišova drahota, ale je to inflace, která je přivezená ze zahraničí. Inflace je v ČR méně než evropský průměr a nižší než v Německu, Polsku a dalších zemích.

Pirátostán a SPOLU vzhlížejí k evropským strukturám, to jsou jejich nadřízení, takže by údaje podle Eurostatu měly akceptovat. Inflace je rozdílná u různých druhů zboží. Když se podíváte na inflaci u potravin, tak od března do června byla minusová, teď je 1,8 procenta. Nejvíc zdražila zelenina, o víc než 7 procent. Na inflaci se velmi podílí i zvýšená cena dopravy z Asie. Takže jde o inflaci způsobenou covidem, která je k nám dovezená. Rozhodně nedopustíme nárůst cen energií.

Teď jsme zdanili solární barony, tunel tzv. demokratických stran za 800 miliard. A aktuálně dáme lidem příspěvek na obnovitelné zdroje, což pro každou rodinu dělá ročně 1 250 korun. Na tento příspěvek bude mít nárok 4,3 milionu domácností. Každopádně rozhodnutí České národní banky zvednout sazby se mi nelíbí, protože lidem zdražuje úvěry a hypotéky a firmám úvěry. Doufejme, že to snad nepřenesou na zaměstnance. Profit z toho budou mít totiž jen peněžní ústavy.

Je tedy po vašich přestřelkách s Petrem Fialou a dalšími lídry ODS možný scénář, o kterém mluví třeba váš moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák? Tedy že byste měli po volbách vládnout s občanskými demokraty?

Nevím, proč to pan Vondrák říká, my jsme žádné takové debaty nevedli. To je jeho soukromý názor, určitě to není názor hnutí.

Vám by se taková vláda nezamlouvala? Před čtyřmi roky jste za dvojkoalici s ODS celkem plédoval, ale občanští demokraté vás tehdy odmítli…

Už jsem vám odpovídal, že před volbami vám na to neodpovím. Jak jsem říkal, s výjimkou Pirátů oslovíme všechny.

„Rozhodnou voliči“

Pětikoalici jsme teď probrali. Pojďme si zahrát takovou hru: budu vám postupně jmenovat ostatní strany, které se objevují v průzkumech. Vy mi řekněte, zda podle vás mají šanci se do Sněmovny dostat, jestli si s nimi umíte představit spolupráci na vládě a jak.

Ale já nechci hrát takovou hru. Proč bych ji s vámi hrál?

Pojďme to aspoň zkusit. Co říkáte na SPD Tomia Okamury?

Co mám říkat? Pan Okamura říká, že Babiše nechce. Spekulace z roku 2017, že s nimi půjdeme, se nenaplnily. Už jednou tady všichni varovali před naším spojením a ukázalo se, že opozice nemá žádné konkrétní téma. Jen straší neexistujícím ohrožením.

Později jste to zkusit chtěl, ale vzbouřila se vám proti tomu i část poslaneckého klubu ANO. Je dnes situace jiná, když i někteří z tehdejších odpůrců spolupráce s SPD říkají, že už to pro ně není tak nepřijatelné? Třeba předseda Sněmovny Radek Vondráček nebo poslanec Aleš Juchelka. Tomio Okamura dnes také kategoricky neříká, že s Babišem ne…

Jasně, ale já s vámi tuto debatu vůbec nechci vést. Proč bych měl? Zavolejte mi v neděli po volbách a uvidíme, jak to dopadne.

Myslíte, že se do Sněmovny dostanou ČSSD a KSČM?

To rozhodnou voliči. To neumím posoudit. Starám se o naše hnutí, ohledně ostatních stran to neřeším.

Vláda v demisi

Jak dlouho myslíte, že bude vládnout vaše nynější vláda v demisi?

Doufám, že ne dlouho. Že nová vláda bude co nejdřív. Naposledy to trvalo šest měsíců od prosince do června. V Evropě – vzhledem k tomu, že jsou koalice poměrné – to vždy trvalo dlouho. Je ale pravda, že nyní vytváření vlády zkomplikoval Ústavní soud, který vítězi voleb účelově sebral mandáty a vytvořil prostředí pro vznik slabých a nestabilních vlád.

Ptám se proto, jak byste vládu v demisi za nelehké situace pojímal. Zda by to byla vláda ryze udržovací, která by se nepouštěla do žádných zásadnějších kroků, anebo jela na plný výkon.

Ale my musíme dělat zásadní kroky. Musíme aktivně vystupovat na Evropské radě, kde musíme hájit naše zájmy, ochránit naši životní úroveň a řešit Green Deal, tedy bojovat za změnu systému emisních povolenek, za levnější energii, proti zákazu prodeje aut se spalovacími motory a musíme řešit situaci s dodávkami plynu v Evropě. Taky bude třeba znovu schválit rozpočet a pokračovat v dosavadních projektech vlády.

Za jakékoli zásadnější kroky vlády v demisi pochopitelně schytáte kritiku zleva zprava, ne?

Ale tu písničku už máme obehranou. Já to vůbec neřeším. Vláda musí fungovat. Málokdo si uvědomí, co všechno jsme museli řešit – evakuaci z Afghánistánu, tornádo, Vrbětice, přívalové deště, digitalizaci zdravotnictví nebo důl Turów. Hlavně jsme zažili covid, lockdowny, očkování. Naše vláda řešila víc krizových situací než všechny vlády před námi od vzniku samostatné České republiky.

Mohli byste se v demisi pustit i do nějakých personálních výměn? Napadá mě třeba, zda by se vláda v demisi zabývala například pozicí šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) a vyměnila třeba Michala Koudelku.

Teď to vůbec není téma. Vláda rozhodla, že je pan Koudelka pověřený a že by ten post měla řešit příští vláda.

Slyšel jsem ale, že od vás bude prezident Miloš Zeman chtít, aby Koudelku vyměnila ještě vaše vláda v demisi. A že tím dokonce může podmiňovat vlastní povolební postup. Je to tak?

Já jsem to teda neslyšel, o ničem takovém jsme se nebavili.

Počty nakažených covidem opět rostou. Ke 2. říjnu tu bylo 230 hospitalizovaných a v pátek 1. října bylo zachyceno 824 případů nákazy. Všeobecně se tak nějak tušilo, že do voleb žádná omezení nebudou. Chystají se nějaká opatření po nich?

Ne, určitě ne. (Kouká do mobilu.) Dívám se na ranní hlášení, jestli máte správná čísla. Za včerejšek (rozhovor vznikal uplynulou sobotu večer – pozn. red.) to kleslo. V počtech nakažených, hospitalizovaných i na jipkách. Na JIP máme 43 lidí, před čtyřmi dny jsme měli 51, těch 43 jsme měli i 16. září. Takže je to stabilní. Teď tedy určitě není důvod se bát omezení. Doufám, že letošní Vánoce budou stejné, jako jsme je zažili naposledy v roce 2019. Nejdůležitější je všechny přesvědčit, že jediné řešení před covidem je očkování. Tak prosím všechny, aby to udělali.