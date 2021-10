Omluvte se, nebo bude soud, pohrozil Babiš opozici kvůli Pandora Papers

Na Blesku premiér také uvedl, že výzvu k omluvě poslal i senátoru Lukáši Wagenknechtovi.

Premiéru Babišovi se nelíbí tweety, které 4. října napsali opoziční lídři. „Plán Andreje Babiše známe dlouho. Chce se vyhnout vězení, takže klidně nechá spálit tuhle zem a on sám bude žít na francouzské riviéře,“ uvedla v inkriminovaném příspěvku předsedkyně TOP09 Markéta Adamová Pekarová.

Plán Andreje Babiše známe dlouho. Chce se vyhnout vězení, takže klidně nechá spálit tuhle zem a on sám bude žít na Francouzské Riviéře, zatímco druzí po něm budou napravovat škody ještě mnoho let.



On pral peníze, my za 6 dní vyperme jeho. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) October 3, 2021

Marian Jurečka, lídr KDU-ČSL, pak zase napsal: „Tak se nám 6 let poté ukázalo, že jediný, kdo má firmy na offshorech, pere špinavé peníze a kupuje si panství ve Francii, jste vy, pane premiére.“

Tak se nám 6 let poté ukázalo, že jediný, kdo má firmy na offshorech, pere špinavé peníze a kupuje si panství ve Francii jste Vy, pane premiére @AndrejBabis pic.twitter.com/EhTRmO7AJf — Marian Jurečka (@MJureka) October 4, 2021

Babišovi se nelíbí, že je spojován s praním špinavých peněz. „Výrok, vztahující se k tomu, že peru špinavé peníze, nebo bych se měl dopouštět praní špinavých peněz, jednoznačně směřuje k tomu, že vyvolává páchání trestné činnosti nebo nelegální činnosti. Takové tvrzení zásadně odmítám, neboť je nepravdivé (...),“ uvedl v předžalobní výzvě politikům.

„Předžalobní výzvy jsem zaslal, protože vyjadřování mých politických konkurentů přesáhlo nejen právní meze, ale i veškerou míru lidské slušnosti. Nenechám se veřejně obviňovat z páchání trestné činnosti. Nikdy jsem se ničeho nedopustil,“ uvedl premiér pro iDNES.cz v SMS zprávě. Celou kauzu Pandora papers považuje Babiš za účelově vytaženou pět dnů před volbami.

„Ne, fakt se neomluvím. Lžete o nás vy, my říkáme pravdu, kterou nechcete slyšet,“ uvedla Markéta Adamová Pekarová na Twitteru. Pro iDNES.cz pak předsedkyně dodala: „Omlouvat se nehodlám. Andrej Babiš bude mít u soudu alespoň příležitost ukázat, odkud peníze na jeho honosnou rezidenci pocházely, zda byly zdaněné a na kolik mu ve skutečnosti radila realitní kancelář, jak v jedné ze svých čtyř verzí příběhu o téhle šmelině tvrdí.“

Že se nehodlá omlouvat, uvedl i Marian Jurečka. „On, který šmelí, podvádí, zaklekává, kupuje si zámky, on chce omluvu? To fakt ne! Zastrašování a vyhrožování je známý stbácký modus operandi,“ uvedl předseda KDU-ČSL na stejné sociální síti. Omluvu v superdebatě popřel i Ivan Bartoš.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Andrej Babiš měl asi dlouhou noc a žalovat je to, co teď chce nejvíc, proto mi kvůli mým výrokům o jeho zámku na Riviéře poslal předžalobní výzvu s požadavkem omluvy. Ne, @AndrejBabis fakt se neomluvím. Lžete o nás vy, my říkáme pravdu, kterou nechcete slyšet. https://t.co/04aCqOPvhA oblíbit odpovědět

„V případě, že dojde k marnému uplynutí stanovené lhůty, budu se domáhat uplatnění práv na ochranu osobnosti soudní cestou,“ uvedl Babiš v předžalobní výzvě. Pro iDNES.cz premiér uvedl, že nebude žádat finanční kompenzaci. Jde mu o omluvu.



V létě zažalovali naopak Piráti premiéra Babiše, nelíbilo se jim, co o nich šíří za informace. Premiér na svém Twitteru již předtím uvedl, že by sám „mohl Piráty žalovat za výroky od rána do večera“.

Soud v létě také rozhodl, že se premiér Babiš musí omluvit právě senátoru Wagenknechtovi za výroky o tom, že je psychopat, udavač a připravil ČR o značnou finanční částku.