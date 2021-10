Babiš stáhl žalobu na černošický městský úřad kvůli řízení o střetu zájmů

„Soud zastavil řízení kvůli zpětvzetí žaloby žalobcem, tudíž i veřejné jednání nařízené na pátek 8. října se nebude konat,“ potvrdila Aktuálně.cz mluvčí pražského krajského soudu Hana Černá. Z jakých důvodů předseda vlády žalobu stáhnul, není jasné.

Z justiční databáze Infosoud vyplývá, že soud řízení zastavil v úterý 5. října.



Černošický úřad, který je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije, vedl s Babišem řízení o přestupku kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra. Podnět podala protikorupční organizace Transparency International.

V květnu Babiš podal správní žalobu na ochranu před nezákonným zásahem. Přestupkové řízení tak chtěl zastavit soudní cestou. Argumentoval právní zásadou, podle níž nelze o stejné věci rozhodovat dvakrát.

Úřad následně počátkem srpna informoval, že řízení nebude kvůli Babišově žalobě přerušovat. Žaloba totiž neměla odkladný účinek. Koncem září pak vyšla najevo informace o uložené čtvrtmilionové pokutě.

Babiš odmítá, že by média ovládal. Uvádí, že vložením Agrofertu do svěřenských fondů ztratil vliv na holding i na všechny společnosti, které jsou do něj začleněné. Rozhodnutí úřadu považuje za nezákonné a avizoval, že podá odvolání.

„Rozhodnutí Černošic je nezákonné. Byl jsem dvakrát prošetřován za stejný skutek. To je porušení mých základních práv. Splnil jsem vše, co po mně Lex Babiš (zákon o střetu zájmů, pozn. red.) požadoval. Toto už je jen politická hra mých konkurentů. Určitě se odvolám,“ uvedl pro iDNES.cz na konci Babiš. Odvolání opět poputuje ke středočeskému krajskému úřadu.

Černošický úřad už v předchozím obdobném řízení uložil Babišovi v roce 2019 pokutu 200 000 korun. Středočeský krajský úřad jako odvolací orgán však řízení zastavil, střet zájmů se podle něj neprokázal. Hejtmankou Středočeského kraje tehdy byla Jaroslava Pokorná Jermanová.

Letos v lednu se Transparency International na černošický úřad obrátila znovu s tím, že má nové důkazy. Černošice proto zahájily nové přestupkové řízení.