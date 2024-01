Rakušanovi v Karviné jasně ukázali, že mu tam pšenka nepokvete, hodnotí politolog

Zvládl podle vás ministr vnitra Vít Rakušan pondělní debatu v Karviné?

Máme velmi zvláštní reakce. Od naprosto odmítavých, kdy na něj křičeli „fašisto“ a většina odpovědí nesklidila podporu, po druhou stránku, kdy mu všichni potom zatleskali.

Vypadá to spíše jen na jedno velké PR, kde mimochodem bylo nasazeno spousta policistů, což tedy nevím, zda by mělo rámovat demokratickou debatu politika. Také je otázka, kdo to zaplatil, jestli daňový poplatník, nebo jestli pan ministr ze svého, což pochybuji.

Rakušanovi se ale povedla určitě jedna věc, a to zpopularizovat sebe samotného, popřípadě STAN. Mám obavu, že mu ani nešlo uspět v debatě, přesvědčit publikum, ale udělat si velké promo, a to se mu povedlo.

Byl to podle vás od něj a celého hnutí STAN dobrý tah, vyrazit mezi lidi a ještě do poněkud chudého kraje?

Samozřejmě vyrazili tam, kde se dala očekávat konfrontace. Ta skutečně přišla a velmi tvrdá. Jenže Rakušan sám říkal, že si vezme nejlepší marketéry, takže jim jde tedy skutečně spíše o marketingový dojem. Ne ani tak o to, aby si pan ministr povídal s občany.

Na druhou stranu je otázka, zda pan ministr nyní nechce odklonit pozornost veřejnosti od otázek kolem policejního zásahu na filozofické fakultě. Také to může být začátek volební kampaně, kde STAN do evropských voleb kandiduje sám. Mimo jiné dalším důvodem může být, že se chce hnutí vymezit proti ostatním vládním stranám.

Inspirovali se

Nakousl jste volební kampaň. Může to být i již trénink na sněmovní volby, které se konají v příštím roce, nebo je na to ještě příliš brzy?

Je to ještě brzo z časového hlediska. Na druhé straně možná pan Rakušan zkouší nástroje, které zatím pro STAN nebyly úplně standardní, řekněme téměř zemanovské nebo babišovské. Vždycky to byl právě tento typ politiků, kteří šli mezi lidi a objížděli regiony.

To vedení STAN nikdy moc nedělalo. Teď se zdá, že se inspirovali těmi úspěšnými a může to také znamenat změnu marketingové strategie pro volby do Poslanecké sněmovny.

Zmínil jste Andreje Babiše a jeho výjezdy do regionů. Jenže Babiš si vybíral spíše regiony, kde měl své příznivce. Rakušan šel trochu jinou cestou. Mohla to být od něj také snaha, aby na sebe upozornil, že se nebojí i mezi odpůrce, což mu přinese například body v Praze?

Určitě. On do Karviné nepřijel přesvědčovat přesvědčené. Lidé mu jasně ukázali, že v Karviné mu pšenka nepokvete. I když to na první pohled vypadalo jako sado maso, on díky tomu, že vyvolal konflikt, na sebe upoutal obrovskou pozornost všech médií.

To znamená, že Rakušana tímhle způsobem oslovuje standardní pražské, ale i jiné voliče, kteří říkají: „Vidíte, jaký je to charakter, jak je statečný, nebojí se střetu a je schopný diskutovat o čemkoliv.“

Myslím si, že příjemcem vzkazu nemělo být publikum v Karviné. V Karviné nebo v dalších vyloučených lokalitách STAN nikdy volit nebudou. Celé je to podle mě o tom, která vládní strana získá hlasy od jiné vládní strany. Každý chce uloupnout svůj podíl. To je podle mého důvod, proč se strategie takto rozjela.

Vláda je pro ně přítěží

Takže STAN nyní rozjel kampaň, která má vzít voliče například koalici SPOLU či Pirátům?

Ano. Sám Rakušan začal videem, kde lidem vlastně řekl: „My bychom to dělali mnohem líp, byli bychom mnohem průraznější, ale ohledy na koaliční partnery nás nutily...“

To všechno jsou teď tedy jenom náznaky, ale poměrně velmi významné, toho, že prostě STAN poprvé po víc než dvou letech, kdy byl integrální součástí vlády, najednou cítí, že vláda je pro něj přítěží, že není populární a je třeba se proti ní vymezit. Je to taková snaha se zviditelnit a ukázat se jako alternativa pro pravicové občany.

Zmínil jste video, kde také ministr Rakušan má narážku na premiéra Petra Fialu. Může tohle všechno způsobovat nějaké pnutí ve vládní koalici?

Samozřejmě, že to bude dělat pnutí, ale to je celkem normální. My jsme už zapomněli třeba v devadesátkách, ale i později – kdykoliv vládní koalice tvořily tehdy jenom tři strany, tak samozřejmě v rámci koalice se lidé snažili jednak nějak držet tu vládu, ale zároveň se vymezit proti ostatním koaličním partnerům.

Tato vláda je unikátní v tom, že dlouho držela všechny svoje problémy pod pokličkou. Sjednocující prvek byl Babiš. Teď to vypadá, že pravděpodobně tváří v tvář volbám, zejména v tomhle, ale i příštím roce, strany budou stále více a více egoistické a budou se snažit prosazovat sebe sama na úkor i vládní koalice a vládní spolupráce.