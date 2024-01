Zalez do šatny, radí Rakušanovi z ODS. Video k debatám udivilo Fialu i koalici

Předseda Pirátů Ivan Bartoš pro iDNES.cz řekl, že je záležitost na uvážení marketingovému týmu STAN. „Za sebe budu rád, pokud budou Starostové odvážnější nejen v silných prohlášeních do médií, ale hlavně při reálných jednáních, kde se doposud vůči problematickým návrhům vymezovali primárně pouze Piráti,“ uvedl dále Bartoš.

Podle něj v takových chvílích také vždy předkládají i alternativní, lepší řešení. „Uvítám podporu ze strany Starostů. Ostatně máme společný volební program, ke kterému jsme se lidem zavázali,“ dodal předseda Pirátů.

K řešení výhrad je dost příležitostí, řekl Fiala

Premiér a šéf ODS Petr Fiala prostřednictvím svého mluvčího Václava Smolky sdělil, že považuje po letech koaličních válek, které k ničemu nevedly, cestu kompromisu a vzájemné dohody jako jedinou možnou.

„Zároveň je premiér přesvědčen, že pokud má kdokoliv z koaličních partnerů potřebu řešit výhrady ke společné práci, má k tomu dostatek příležitostí na koaličních jednáních,“ dodal Smolka.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pro iDNES.cz sdělila, že je věcí hnutí STAN, jakým stylem vedou kampaň a komunikují se svými voliči.

„Zaznamenala jsem k videu dost kritických reakcí a sami si budou muset vyhodnotit, jestli jim zrovna tohle přináší úspěch. Co však zejména vnímám kriticky, je vyznění, že kompromisy a dohody jsou v politice něco špatného a neměli bychom je nikdy dělat,“ uvedla dále Pekarová Adamová.

Podle jejích známe mnoho příkladů z minulosti i současnosti, jak to dopadá, když lidé domluvy nejsou schopni a místo toho nastupuje politika osočování, sporů, a v tom nejhorším případě urážek.

„Na Slovensku právě toto vedlo k rozpadu demokratické koalice a pomohlo k návratu problematických osob k moci. Domnívám se proto, že tento styl komunikace není v zájmu občanů, protože by z ní těžili zejména populisté a extrémisté,“ doplnila.

Redakce iDNES.cz zjišťuje také vyjádření šéfa lidovců Mariana Jurečky.

„Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy. Je nejvyšší čas to změnit a vrátit se k tomu, proč jsme to začali dělat,“ řekl ministr vnitra Rakušan v příspěvku na sociální síti X, ve kterém oznamuje plánované debaty s obyvateli ve městech České republiky.

„Pánové, tohle nebylo dobrý. Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí, co děláme. Zbytečně taktizujeme. Hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře,“ říká ve zveřejněném videu Rakušan mužstvu.

Rakušan: Musíme naši politiku přitvrdit

Následně prohlásí, že takový přístup už musí skončit. Na otázku jednoho hráče, jestli svůj záměr řekl premiérovi Fialovi, odpoví: „Řeknu mu to. Musíme naši politiku přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správné.“

Osm plánovaných zastávek má podle Rakušana občanům vysvětlit některé legislativní kroky vlády a úsporná opatření, které byly z jeho pohledu vládou špatně komunikovány.

Rakušan v úterý na sociální síti přiznal, že reakce na video jsou různé. Málokdo však podle něj ale polemizuje s jeho hlavním sdělením, že jako vláda musí pořádně zabrat.

„O čem se naopak hodně polemizovalo, byla sportovní šatna. Prosím pěkně, je to volejbal!“ zdůraznil šéf hnutí STAN a současně dodal: „Dozvěděl jsem se mimo jiné, že v zájmu udržení klidu v koalici jsem neměl kritizovat, že v zájmu udržení klidu v koalici děláme přílišné kompromisy a lidi nám nerozumí.“

Video je pořádný vlastňák, míní Udženija

Jenže již v pondělí se zveřejněné video snesla vlna kritických reakcí, a to i od koaličních politiků. Například náměstkyně primátora pro oblast bydlení a sociální politiky v Praze Alexandra Udženija (ODS) v úterý na sociální síti X napsala, že si myslela, že ji už v politice nic nepřekvapí.

„Kauzy, které by ostatní politiky stály jejich kariéru, podivní sponzoři, neschopní ministři, ambiciózní pan Síkela, neustále sílící „antiRakušan“ frakce ve STAN,... a takto bych mohla pokračovat ještě dlouho. Pan Rakušan si asi nevšiml, že branka kam má mířit je na druhé straně,“ reagovala Udženija.

Podle jejích slov je Rakušanovo sportovní video pořádný vlastňák. „Doporučuji sundat dres a zalézt do šatny!,“ dodala.