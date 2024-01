Putina v pytli na mrtvoly předhazoval Rakušanovi v Karviné kandidát SPD

„Nezpytujete vy své vlastní svědomí po tom, co jste umístil ten ostudný plakát žijícího člověka v pytli na mrtvoly? A co jste tím chtěl veřejnosti sdělit?“ ptal se ministra vnitra muž, který kandidoval za hnutí SPD, jež od začátku ruské agrese na Ukrajině kritizuje vládu za pomoc napadené zemi.

Právě ještě v průběhu Medulovy otázky se začalo ozývat skandování části přítomných fašista, fašista. Podnikatel ze severu Moravy, jenž kandidoval za SPD jako její člen, a po volbách skončil jako první náhradník za SPD, se Rakušana dotazoval z mikrofonu televize KTV, která ho loni představila jako organizátora ostravských protivládních demonstrací.

„Já vám řeknu, jak jsem to vnímal já. Že Vít Rakušan, potažmo ministerstvo vnitra, na jehož budově to bylo umístěno, si přejí smrt tohoto žijícího člověka. A přivítali by, kdyby už nebyl mezi živými. Tak to působilo na mě. Nezpytujete aspoň v hloubi duše svědomí?“ zajímalo politika hnutí SPD.

„Určitě zpytuju. Určitě si říkám, že je samozřejmě hranice mezi tím, co si člověk může dovolit jako běžný občan a co si může dovolit jako ministr vnitra, jestli k tomu využít oficiální instituci, nebo ne. OK, tuhle debatu já jsem bral a do téhle debaty já jsem od začátku vstupoval,“ připustil nejprve ministr vnitra.

„Ale pokud budeme popírat jeden jednoduchý fakt, a to je fakt, že Putin jako takový se svým režimem, agresí, je vrah malých dětí a žen na Ukrajině, pokud tohle popíráme, tak se neshodneme. A občas silný symbol, který ukazuje, jak kdo v té chvíli se chová k těm druhým, je prostě důležitý,“ odvracel Rakušan atak politika SPD.

Na budově ministerstva vnitra visí vlajka s Putinem

Vyobrazení s českou a ukrajinskou vlajkou a Putinem v pytli na mrtvoly se na sídle ministerstva objevilo v roce 2022 u příležitosti státního svátku 28. října. Podle tvůrců mělo vyobrazení značit výročí spojení vzniku samostatného Československa s poukazem na odhodlanost bránit demokratické hodnoty svrchovaného státu. Kontroverzní podobiznu ruského prezidenta kritizovala moskevská tisková agentura. Naopak ji ocenila některá ukrajinská média.

Policie prověřovala vyvěšení vlajky kvůli možnému porušení zákona o státních symbolech. Podle něj se státní vlajka vyvěšuje na čelní straně budovy, v tomto případě ale visela na zadní straně ministerstva. Věc nakonec odložila.