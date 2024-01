KOMENTÁŘ: Léčba Karvinou. Sprcha od havířů může Rakušanovi pomoci

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Obrazně řečeno: šéf hnutí STAN Vít Rakušan si do Karviné pro facku jel – a tu facku tam také dostal. Neznamená to ale, že ho to musí politicky poškodit, možná naopak, píše ve svém komentáři pro iDNES Premium komentátor MF DNES Miroslav Korecký.