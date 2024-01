Rakušan ohlásil debaty „bez cenzury“. Sólista, kritizují ho koaliční politici

„Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy. Je nejvyšší čas to změnit a vrátit se k tomu, proč jsme to začali dělat,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan v příspěvku na sociální síti X, ve kterém oznamuje plánované debaty s obyvateli ve městech České republiky.

Osm plánovaných zastávek má občanům vysvětlit některé legislativní kroky vlády a úsporná opatření, které byly z Rakušanova pohledu špatně komunikovány.

„Ale není to rozhodně jen o komunikaci. Řada věcí, které jsme slibovali a chtěli, zůstala napůl cesty nebo jsme s nimi ani nezačali,“ pokračoval Rakušan.

„Zcela záměrně se chystám jet do měst, kde to od lidí schytáváme nejvíc,“ okomentoval ministr vnitra výběr měst, mezi kterými jsou Karviná, Sokolov, Most, Česká Lípa, Vyškov, Přerov, Ústí nad Labem a Havířov.

„Tak tohle je fakt „týmový“ hráč ve vládním dresu. Pane ministře…víte, jak to dopadá, když někdo sóluje a chce jít sám na branku za každou cenu? Ztratí míč a je konec…,“ napsal ostravský zastupitel Dominik Kolder (ODS).

„Pan ministr se tváří, že kvůli STANu se „nesmyslné“ ústupky nedělaly. Třeba Česká pošta. No, tak pojďme do sebe uprostřed volebního období – poškodí to Vládu a umete cestičku Andrejovi,“ reagoval člen jihomoravské ODS Michal Chládek.

Ještě příkřejší byla europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS): „Škoda, že 1. místopředseda vlády dřív nemluvil s premiérem, než začal dělat protivládní videa.“

Pochopení ministr vnitra nenašel ani u senátora Václav Lásky (SEN 21). „Jsem v politice skoro deset let a přesto naivně věřím v nějakou základní čest alespoň na demokratické straně spektra. A tohle mi do ní nesedí. Férové je nejdřív někomu do očí něco říct a ne točit spot o tom, jak mu to řeknu… zvlášť jedná-li se o koaličního partnera,“ uvedl Láska.

Naopak bývalý ministr financí Miroslav Kalousek se Rakušana zastává a vysmívá se podrážděným reakcím členů ODS. „Protivládní videa? Možná je to příliš laskavý termín. Pokud to video neschválil Úřad vlády, jde zjevně o dokument přímo protistátní,“ napsal.