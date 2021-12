Budu nejnudnějším členem nové vlády, říká kandidát na ministra Bek

Česko bude v druhé polovině příštího roku opět předsedat Radě Evropské unie. Kandidát na ministra pro evropské záležitosti Mikuláš Bek plánuje, že zahraniční delegace nebude zvát jen do Prahy, ale i do regionů. „Při složení vlády, o němž se žertuje, že je to takový moravský puč, předpokládám, že to bude mít podporu,“ říká bývalý rektor Masarykovy univerzity.