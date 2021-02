Zákaz potratů vládě neodpustíme. Některé ženy myslí na sebevraždu, říká Polka

Od 28. ledna v Polsku platí zákaz potratů i pro případy, kdy ženy čekají važně postižené děti. Ve vaší Federaci pro ženské záležitosti a plánované rodičovství provozujete linku, na kterou se mohou ženy obracet se svými dotazy. Na co se vás ptají?

Pro polské ženy je to tragédie. Během noci z 27. na 28. ledna nám volaly a ptaly se, co mají dělat. Některé z nich už totiž byly v nemocnici a čekaly na potrat. Jenže jim to najednou zrušili. Volaly nám ženy, které byly uprostřed procesu a nevěděly, jestli ho dokončí. Když totiž jdete na legální interrupci vážně poškozeného plodu, nejdřív vám v nemocnici dají tabletky a pak teprve nastává další fáze (operace, pozn. red.).

Ani lékaři nevěděli, co si počít. Nebyli si jistí, jestli v zákroku mohou pokračovat. Neměli koho se zeptat. Podle zásad lékařské etiky museli ženám pomoci, takže to nakonec dovedli až do konce. Některé ženy zase měly jít na prenatální testy nebo čekaly na výsledky. Ženy v brzkém stadiu těhotenství se bály, že už k prenatálním testům nebudou mít přístup. Měly strach o budoucnost svého těhotenství.

Zákon platí dva týdny. Jaká je situace teď?

Každý den je to několik telefonátů. Někdy ženy ani nejsou schopné s námi mluvit, protože pláčou. Často pak hovor převezme jejich manžel či partner. A nakonec řekne, že je to příšerná situace a že nečekal, jak náročné pro ženy bude dostat se k něčemu, co bylo až do 27. ledna legální.