Toto je válka, zuří polské ženy kvůli zákonu proti potratům

Demonstrace se konaly již druhou noc po sobě v Poznani, Varšavě, Krakově, Vratislavi i dalších polských městech. Demonstrace jsou v rozporu se současnými protiepidemickými opatření, která zakazují setkávání více než deseti lidí.

V pátek se demonstranti střetli s pořádkovou policií před domem Jaroslawa Kaczynskiho, zakladatele a předsedy vládní strany Právo a spravedlnost, jejíž poslanci návrh přísnějšího zákona iniciovali.

Někteří protestující házeli po policii dlažební kostky a snažili se dostat přes kordon těžkooděnců přímo k domu. Policisté proti nim použili pepřový sprej i fyzické násilí.

Demonstranti Kaczynskimu na transparentech vzkazovali: „Máte na rukou krev“ nebo „Toto je válka“. Magda, jedna z demonstrantek, řekla polské televizi TVN: „Ženy v Polsku nikdo nerespektuje. Nikdo nás tu neposlouchá.“



„Je to hanba, co polský stát provedl polovině své populace, ženám. Nikdy mu to nezapomeneme,“ řekla Krystyna Kacpura, vedoucí Federace pro plánování žen a rodiny (Federation for Women and Family Planning), tiskové agentuře AFP.



Výjimku má znásilnění a incest

Ve čtvrtek polský ústavní soud zakázal skoro všechny legální formy potratu. Výjimku mají nadále pouze případy, kdy byla žena znásilněná, nebo kdy bylo dítě počato v incestu. Legálně může polská žena podstoupit interrupci také v případech, kdy je ve vážném ohrožení její zdraví.



98 procent uměle přerušených těhotenství doposud v Polsku představovaly případy, ve kterých byl poškozen samotný plod. Právě ty ve čtvrtek postavil ústavní soud mimo zákon. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že legislativa umožňující potrat poškozených plodů je neslučitelná s ústavou.

Výzvu k projednání tohoto návrhu podali v loňském roce poslanci vládní strany Právo a Spravedlnost. Většina soudců ústavního soudu je jmenována téže stranou. Rozhodnutí uvítal prezident Andrzej Duda i předseda Polské biskupské konference Stanislav Gądecki. Kritizuje ho naopak velké množství polských i zahraničních lidskoprávních organizací.

Legálních potratů v zemi proběhne okolo dvou tisíc ročně. Ženy nicméně podstupují umělé přerušení těhotenství buďto ilegálně, nebo za interrupcí cestují do zahraničí. Odhaduje se, že takových potratů je ročně až 200 tisíc.