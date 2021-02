Migrace už není téma. Poláci se přestali bát uprchlíků, chtějí jim pomáhat

Až 77 procent Poláků se domnívá, že jejich stát by měl solidárně pomáhat lidem, kteří utíkají ze svých vlastí před válkou nebo perzekucí. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro polskou kancelář Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Podle listu Rzeczpospolita ustoupil během několika let někdejší strach a obyvatelé Polska se přestali uprchlíků obávat.