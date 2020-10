Poláci se odvrací od církve, zpřísnění potratů příkopy zvětšuje, míní expert

Podle aktuálního průzkumu portálu Wyborcza podporuje zpřísnění potratů v Polsku jen 13 procent lidí. Kvůli komu nebo pro koho tedy tamní Ústavní soud rozhodl, že se mají podmínky interrupcí zpřísnit?

V Polsku dlouhodobě existuje silná lobby za zpřísnění už tak přísného potratového zákona. Pokouší se o to opakovaně. V devadesátých letech vznikl kompromis, který nebyl ideální téměř pro nikoho. Příznivci větší liberalizace potratů upozorňovali, že je problematický.

Ti, co jsou přesvědčení, že se plod musí ještě výrazněji chránit, naopak volali po přísnějším zákonu, což samozřejmě podporovala i katolická církev. V rámci jejího učení je to důležitý krok. Ale politicky to bylo velmi výbušné a nikdo si na ten kompromis dosud nedovolil sáhnout.

Nyní budou muset polské ženy donosit i plod se smrtelně vážnými vadami. Proč církev podporuje porody dětí, které nejspíš zemřou? Čím to vysvětluje?

Ve svých vyjádřeních se vrací k tomu, že fakt, že je plod poškozený, ještě neznamená, že by nemohl přežít. Z pohledu církve to není dostatečný argument k přerušení těhotenství. A v podstatě toto je i argumentace Ústavního soudu, který říká, že v rámci ochrany života je potřeba plodu zajistit ochranu až do narození i po něm.

Polský prezident Andrzej Duda už připustil, že by byl pro předpis, podle kterého by žena mohla jít na potrat v případě, že zjištěné vady povedou k smrti dítěte prakticky hned po jeho narození. V pátek pak oznámil, že navrhne parlamentu mírnější znění protipotratového zákona. Mají podle vás protesty šanci soudní rozhodnutí ještě úplně zvrátit?

Minimálně se toto téma dostává zpátky do politické hry. Zásadně záleží na tom, co si bude přát předseda vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński. Ten se zatím jednoznačně staví za rozhodnutí Ústavního soudu.

Vít Dostál Ředitel Výzkumného centra AMO se odborně zaměřuje na českou zahraniční a evropskou politiku, středoevropskou spolupráci a polskou zahraniční a vnitřní politiku.

Samozřejmě jsou opodstatněné spekulace, do jaké míry soud rozhodl pod Kaczyńského vlivem a s jeho souhlasem. Předsedkyně tohoto tribunálu se s ním často stýká, takže by bylo s podivem, kdyby o tom rozhodnutí, jeho načasování a charakteru předem nevěděl a neměl možnost se k tomu alespoň vyjádřit. Kaczyński opravdu má rozhodující slovo.

Uvidíme, jak se ještě zachovají někteří poslanci za PiS, protože to také není úplně homogenní blok. Případně poslanci dalších stran, se kterými je PiS ve faktické koalici. Ta přes léto řešila celkem vážnou krizi, dohadovala se o novém složení vlády a nakonec se podařilo uzavřít kompromis, s jehož formou nejsou všichni spokojení a jenž vznikal velmi těžce. Možná i na to Kaczyński sází, že koaliční partneři nebudou chtít kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, i když s ním třeba nesouhlasí, stabilitu vlády ohrozit.

Média obletěla fotografie z parlamentu, kde Kaczyńského chrání strážci před opozičními poslankyněmi. Je to jen symbol, nebo byla situace tak vyhrocená?

Je to jeden ze symbolů, nepředpokládám, že by někdo chtěl Jaroslawu Kaczyńskému fyzicky ublížit. Ale je to i ukázka, jak se vláda, popřípadě provládní média snaží ukazovat současné protesty. Jako krajně levicové pouliční bojůvky, během kterých se útočí na kostely a symboly víry.

Kaczyński také prohlásil, že by se Poláci a podporovatelé PiS měli postavit na obranu kostelů a církve, což dále rozdmýchává už tak napjatou atmosféru. A to ani ne tak v Sejmu jako v ulicích, kde se střetávají demonstranti a různí chuligáni často z krajně pravicového nebo fotbalového prostředí. Ti říkají, že brání kostely, ale v podstatě se jdou spíš poprat. Ve Vratislavi a v Bělostoku už došlo k několika incidentům, kde bylo demonstranti ohrožováni.

Na protesty vycházejí ženy napříč společností, podporují je novinářky či lékařky. Ale nejsou to jen ženy, k demonstracím se připojili třeba i zemědělci. To už i jim vadí podmínky potratů, nebo jsou na polskou vládu naštvaní z jiných důvodů?

I když se akce jmenují Stávka žen, ani zdaleka na ně nechodí jen ony. Protestovat se rozhodla široká společnost. Podle mě je tam možná formativní prvek pro trvalejší odpor, popřípadě pád preferencí Práva a spravedlnosti. Všechny změny v soudnictví, které v Polsku probíhaly v posledních pěti letech a začaly právě Ústavním soudem, totiž dosud byly pro řadu lidí dost abstraktní.

Říkali si, že je to něco, co si řeší politici daleko ve Varšavě a jich se to v podstatě netýká. Myslím si, že to byl pohled značné části polské společnosti, ačkoliv se v některých momentech dokázala mobilizovat a protesty proti obsazení veřejných funkcí stranou PiS byly občas docela hlasité. Ale většinou se do nich zapojovali lidé ve velkých městech a příznivci opozičních stran.

A teď už to nejsou jen oni?

Teď už je to jiné, protože si lidé uvědomují, že zpolitizování Ústavního soudu do takové míry přineslo konkrétní výsledek, který se může dotýkat jejich života. Došlo jim, že ženy budou muset donosit i dítě, o kterém budou vědět, že by pár dní po porodu nebo už během těhotenství zemřelo.

To je velmi bolestivá záležitost a obtížné rozhodnutí. A soudci možnost tohoto rozhodnutí lidem berou. Myslím si, že je to překročení určité hranice. Jak jste říkala, jen asi osmina lidí podporuje verdikt Ústavního soudu, který je plně v souladu s učením církve. Což také ukazuje - jakkoliv je církev důležitým aktérem v polské společnosti - kde jsou limity akceptace jejího učení.

Další věc je vhodnost těch protestů, protože ne všichni souhlasí s narušením probíhajících mší a demonstracemi přímo v kostelech. V Polsku se navíc zhoršuje pandemická situace a všem je jasné, že masová demonstrace situaci nevylepší. Ale obecně lze říci, že lidem z různých částí společnosti toto vadí.



A ti zemědělci na traktorech?

Pro lidi, kteří nesouhlasí s politikou Práva a spravedlnosti, je současné dění další důkaz, že je vláda nekompetentní a dělá špatná rozhodnutí. Ale řekl bych, že teď je to skutečně celospolečenský protest proti zpřísnění potratů a že s Ústavním soudem nesouhlasí i ti, kteří jinak volí PiS.

Takže se dá říct, že soud už naštval i typického konzervativního Poláka, který chodí do kostela?

To je další otázka. Poláků, kteří chodí do kostela, totiž ubývá. Z různých statistik vyplývá, že církev už delší dobu ztrácí půdu pod nohama a přichází o příznivce. To, co bylo běžné v devadesátých letech, kdy Polsko skutečně bylo zemí Jana Pavla II. a kdy katolická víra byla jednou z předních charakteristik příslušnosti k polskému národu, v současnosti mizí.

Lidé méně chodí do kostela, ubývá církevních svateb, což je zvláštní, protože ty jsou jednou z nejkrásnějších věcí, jaké církev může lidem poskytnout. Dnešní generace - třicátníci a čtyřicátníci, lidé, kteří byli ještě vychovaní ve velmi úzkém sepětí s katolickou církví - se od ní odvrací a myslím si, že toto je další moment, kdy se ta vzdálenost pro řadu lidí ještě zvětší. Stejně jako sexuální skandály církve z posledních let, kdy se kromě výpovědí obětí obtěžování dostaly na povrch i důkazy, že církevní hierarchie kněží nepotrestala a tyto otázky zametala pod koberec.

Nyní už v Polsku zbývá jen pár legálních možností interrupcí, a to v případě incestu, znásilnění nebo ohrožení života matky. Dá se čekat, že i je bude chtít vláda zakázat?

Těžko říct. Myslím si, že by to bylo obrovské politické riziko vzhledem k tomu, jak výrazné současné protesty jsou. Potraty v případě ohrožení života plodu jsou mimochodem zdaleka nejčastější důvod interrupcí v Polsku.

Budou Polky jezdit za potraty do zahraničí? Děje se to už teď?

Ano, je to praxe, která funguje zejména směrem na Slovensko, kam se jezdí z nejkonzervativnějších regionů na jihu a jihovýchodě Polska. Každý gynekolog se navíc může sám rozhodnout, že interrupci kvůli svému přesvědčení neprovede. V některých polských regionech je proto i tak náročné potratu dosáhnout.

Jak podle vás současné dění dopadne?

Bude záležet na síle protestů. Ty jsou teď sice velmi výrazné, ale na druhou stranu v minulosti žádné protesty ke změně kurzu nakonec nevedly. Rozhodnutí Ústavního soudu začne platit ve chvíli, kdy ho vláda zveřejní ve sbírce zákonů. Vláda tak jedině může zdržovat publikaci toho zákona. Pravděpodobně je to protiústavní, ale je to možnost, jak oddálit začátek platnosti toho rozhodnutí. Možná opozice přijde se svým zákonem, který ale bude těžce prosazovat. Těžko říct. Definitivní rozuzlení může přijít až po volbách za tři roky.