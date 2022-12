Kokain v řiti i modlitby k Bohu. Připomeňte si politické výroky roku

Havlíček Kokain v řiti

Korupční kauza Dozimetr, v níž policie vyšetřuje politiky STAN v souvislosti s ovlivňováním zakázek v Dopravním podniku hl. m. Prahy, se stala oblíbeným terčem opozičních politiků.

Na to, že aktéři podle policejních odposlechů užívali kokain, upozornil v diskuzi na CNN Prima News hned několikrát místopředseda ANO Karel Havlíček. Piráti mu na oplátku připomněli kauzu Stoka, ve které figurují politici ANO.

„Kauza Stoka, to je potůček proti Amazonce, kterou vy řešíte v Praze. To je o lidech, kteří si chrochtali, sypali si do řitního otvoru kokain a to se dělo ve městě, kde vy jste primátorem,“ obracel se Havlíček na Zdeňka Hřiba.

Bartoš připomněl, že přes jednoho z hlavních obviněných (podnikatele Zakaríu Nemraha) je do aféry zapletena i místopředsedkyně sněmovny za ANO Jana Mračková Vildumetzová. Nemrah se zúčastnil její svatby. Bartoš zmínil, že si na její veselce zatančil i Havlíčkův stranický šéf Andrej Babiš.

To místopředsedu ANO přimělo, aby připomněl Bartošovi jeho fotku z mládí z demonstrace levicových extremistů. „Pane ministře, vy jste se zase obaloval vlajkou Antify, takže prosím, nepoučujte nás tady. To, že někdo s někým tancoval na svatbě, neznamená, že si strkal kokain do řiti,“ poznamenal.

„To zní, jako byste mu záviděl,“ reagoval předseda Pirátů vzhledem k tomu, že Havlíček kokain zmínil vícekrát.