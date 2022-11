KOMENTÁŘ: Dvě ďáblice stačí, drahoušku Senáte. Komora rebely potřebuje

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Jana Zwyrtek Hamplová a Daniela Kovářová. Dvě nové, nezávislé senátorky. Jejich entrée do Senátu nemělo moc daleko k tomu, jako by přicházel sám Satan. O tom, co mohou v provládně naladěné horní komoře dokázat, se zamýšlí komentátor MF DNES Miroslav Korecký.