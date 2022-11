Senátorky chtějí ocenit páry za věrnost. Pro LGBT+ ale cena nebude

V Senátu vznikl nový podvýbor pro rodinu. Spadá pod výbor pro sociální politiku a na první schůzi je kromě organizačních bodů i jeden, který vzbudil řadu otázek. Členové mají projednat návrh nové Ceny Senátu za věrnost pro manželské páry.

S myšlenkou přišla Jitka Chalánková, cílem ocenění je podle autorky ocenit dlouholeté páry za věrnost a poukázat tak na krásu manželského svazku. Redakce Chalánkovou oslovila s dotazy, zda se ocenění bude týkat pouze manželů, kteří měli církevní sňatek a zda by cenu mohli dostat i manželé, kteří předtím už byli rozvedení a znovu se sezdali s někým jiným. Senátorka odpověděla, že na „takto detailní otázky“ bude schopná odpovědět až po jednání podvýboru 23. listopadu.

Nově zvolená senátorka Daniela Kovářová přiblížila, že by šlo o ocenění manželů, kteří mohou jít ostatním příkladem. „Zlatou, stříbrnou a bronzovou plaketou „Za věrnost“ pro manželské páry, které spolu vydržely 70, 60 a 50 let. Podvýbor slavnostně vybrané dvojice ocení a zveřejní spolu s jejich životními příběhy,“ uvedla.

„V době, kdy do rodiny kdekdo kope a adoruje naopak všelijaké výstřelky, je moc důležité, když se oficiální státní orgán postaví za ty, díky nimž je svět pořád ještě trochu normální,“ napsala.

Jeden ze členů nového podvýboru, senátor Jiří Čunek, se zatím nechce k návrhu vyjádřit. „Nedostal jsem zatím podmínky, které tam jsou, co se týče věrnosti,“ řekl. Když ale bude návrh dobře koncipovaný, vnímá ho jako pozitivní věc.

Jako jeden z příkladů páru, který by se mohl ocenit, uvádí například rodiny, kdy se někdo stará o daného manžela nebo manželku v těžké nemoci.

Rodině se podle něj věnuje v současné době v Česku malá pozornost. V podvýboru se chce zasadit o to, „aby byla vždy preferovaná rodina, tedy maminka a tatínek, protože to je nejlepší pro dítě.“

Senátor Zdeněk Hraba na Twitteru uvedl, že nechápe rozčílení nad cenou. „Ale jako odškodnění nabízím všem, kterým to způsobilo trauma, že zvážím jejich nominaci na tu cenu za věrnost,“ napsal. Fungující rodiny si podle něj zaslouží zvláštní ochranu.

Rodina není jen žena, muž, děti a labrador

Pirátka Adéla Šípová si dokáže představit, že by podpořila ocenění, které bude zohledňovat fungující rodinu bez homofobie. „Myslím si, že je v pořádku, když si jsou lidé věrní. Jen bych ráda, kdyby se to vztáhlo na všechny páry. Stát by neměl říkat, kdo je správná rodina a kdo špatná, stát je tady pro všechny,“ míní.

Chce, aby se podvýbor zabýval i rodinami neúplnými, ohroženými chudobou, samoživiteli, oblastí rovností žen a mužů a podporou menšin. „Protože rodina není jenom muž, žena, dvě děti a labrador,“ dodává.

Řada členů podvýboru je známá svými konzervativními postoji. Hraba nedávno kvůli neshodám ohledně manželství pro všechny odešel z hnutí STAN, označil ho za příliš liberální a část je podle něj „pirátštější než Piráti“.

Daniela Kovářová se pravidelně vyjadřuje negativně o LGBT+ lidech a je odpůrkyní zákonů, které by mohly narovnat jejich práva.

Lidovec Jiří Čunek se na dotaz iDNES.cz vyjádřil, že pro LGBT+ páry cena myšlená není. „Vzhledem k tomu, že to nejsou rodiny, tím je ta otázka zodpovězená. Máme institut manželství a nevím, proč bychom si měli komplikovat život něčím jiným,“ dodal.