Znásilnění či manželství pro všechny. Ne je ne, míní exministryně Kovářová

„Jsou to nedůstojná slova bývalé ministryně spravedlnosti, která ukazuje, že nemá žádný smysl pro spravedlnost a lidská práva. Je to spíš výkřik do tmy s bezpočtem nelogických argumentů a vidím v tom snahu upoutat pozornost před volbami do Senátu,“ myslí si mluvčí iniciativy Jsme fér Filip Milde.

Kovářová ve svém blogu mimo jiné zmiňuje, že nemusí s ničím a nikým souhlasit, „ani když to chce Evropská unie. Ani když vršíte hory argumentů, které se zdají rozumné jen vám. Ani pak vás nemusím poslouchat,“ píše. Svůj postoj vysvětluje tím, že jí vyhovuje současný stav a nechce žádné změny.

„Právo na pokrok a změny nikde není zakotveno. Právo nesouhlasit je naopak právem ústavním. Nemusím souhlasit s manželstvím pro všechny, s korespondenční volbou, se zrušením hotovosti, s ochranou planety, s eurem ani s přechodem na elektromobilu,“ argumentuje. A na Twitteru upozornila: „Pamatujete na kampaň proti znásilnění? NE je prostě a jednoduše NE.“

Podle ní je lidí, kteří těmto novotám říkají potichu ne, hodně. „Jenomže vás je víc vidět a slyšet. Máte lepší hlásné trouby a dokonalejší PR,“ tvrdí a dodává: „Moje ne neuznáváte, mé slzy nechcete vidět, můj nesouhlas odmítáte slyšet. ‚Však ona souhlasila,‘ řeknete pak podobně jako ti, co stojí před soudem. Možná ještě přidáte ‚Však to bylo pro její vlastní dobro.‘“

Manželství pro všechny není válka mezi dobrem a zlem

Milde z iniciativy Jsme fér připomíná, že se s názorem, který zastává právnička Kovářová, rozhodně většina nesouhlasí. „Spíš se snaží upoutat pozornost velmi malé, vyhraněné a radikální skupiny obyvatel, kterou chce asi oslovit,“ přemítá. Přestože se iniciativa snaží bavit nejen se svými podporovateli, ale i odpůrci, v tomto případě nevidí mluvčí žádný význam.

„Několik let projevuje jasnou nevoli přijmout snahu zrovnoprávnit statisíce lidí v Česku. Naopak svoji rétoriku vyostřuje. Chce bojovat za normální svět, ale spíš je to o tom, že by ráda diktovala, co je normální svět a jak v něm mají lidé žit,“ vysvětluje s tím, že podle nejnovějšího průzkumu z minulého týdne je manželství pro všechny nakloněno 65 procent respondentů z Česka.

Milde dodává, že srovnání znásilnění a manželství pro všechny, které se týká statisíců lidí a tisíců dětí, je nedůstojné. „Nikdo nenutí Danielu Kovářovou, aby si vzala jinou ženu. Je to rozhodnutí každého člověka,“ upozorňuje.

Stejně jako Milde s postoji Kovářové nesouhlasí další. David je homosexuál. Přiznává, že politička sice má právo nesouhlasit a vyjádřit se, jenže podle něj nepochopila, o čem konkrétně je manželství pro všechny. „Není to žádná válka mezi dobrem a zlem, jak se nám ona i mnozí další snaží namluvit. Já chci pouze stejná práva, jako má ona a řada dalších heterosexuálů, o nic jiného nejde,“ objasňuje situaci.

Doplňuje, že by se ze svateb gayů a leseb neměl dělat problém, po které civilizace zanikne. „Řada států ukázala, že občanská válka ani apokalypsa, po přijetí zákona, nenastala a jejich společnost nadále funguje a rozvíjí se. A taková by měla být i Česká republika,“ přeje si David.

Je to devalvace hodnot, brání se Kovářová

Redakce iDNES.cz oslovila i samotnou autorku komentáře. Ta souhlasila, že se k celé situaci vyjádří pod podmínkou, že redakce nezkrátí její citaci. Zde je:

„Užitím pojmenování určeného pro tuto zcela exkluzivní instituci i pro jiné formy vztahů znamená devalvaci hodnoty manželství. Všichni u nás mají práva bez ohledu na sexuální preference už teď. Nikdo jim nebere uzavírat manželství ani způsobilost k jiným úkonům na základě sexuálních praktik. Ty přece u nás nikdo nezkoumá. Lesbička se může vdát, homosexuál oženit. Vzájemné svazky založené na soukromém právu mohou mezi sebou homosexuálové také uzavírat už nyní. Stát má důvod, aby z manželství učinil státem garantovaný a podporovaný svazek. U jiných seskupení takový důvod nemá. Ale hlavně: proč mám být vyslýchána za to, že se mi něco nelíbí? Proč za to mám být popotahována? Váš výslech je potvrzením, že právo říkat ne opravdu nutné hájit je.“ Daniela Kovářová

Nejde ale o jedinou (ex)političku, která má s chystaným zákonem o manželství pro všechny problém. Hlasovat by pro něj měli téměř všichni zástupci pětikoalice vyjma lidovců. Opoziční SPD a ANO ale proti zákonu dlouhodobě brojí.

Podporu všechny tři politické strany mají i u prezidenta Miloše Zemana, který se minulý týden při příležitosti návštěvy maďarské prezidentky Katalin Novákové vyjádřil, že by takový zákon nepodepsal.

Manželství je o symbolech, míní politici

V současnosti mohou gayové a lesby uzavřít pouze registrované partnerství bez nároků na vdovský důchod či právní vztah k dětem. Česká televize v neděli odvysílala v pořadu 168 hodin na dané téma reportáž, v níž reportérka s homosexuální ženou oslovovaly politiky, jestli by daný zákon podpořili.

Jenže i v rámci jednotlivých stran, opoziční nevyjímaje, se nedokážou shodnout. Zatímco bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček s tím problém nemá a podle něj by homosexuálové měli mít stejné možnosti jako ti druzí, jeho straničtí kolegové s ním nesouhlasí.

„Nepodporuji to. Navrhoval jsem narovnat práva, ale nepojmenovávat to manželství. Pracoval jsem s pojmem partnerství. Je to pro mě symbol a myslím si, že tato doba je o symbolech,“ vysvětlil Patrik Nacher. Obdobně mluvil i Drahoslav Ryba, i pro něj je to o symbolech. Dal by sice těmto skupinám obyvatel všechna práva, ale manželství jako pojem má být pouze svazkem muže a ženy. „Abychom mohli na zemi pokračovat dál,“ doplnil.

Jana Mračková Vildumetzová by se klonila pro registrované partnerství, v rámci nějž, věří, lze „spoustu věcí upravit, i co se týče výchovy dětí. S tím souhlasím,“ řekla před Sněmovnou reportérce. Její kolegyně Zuzana Ožanová doplnila: „Myslím si, že partnerskému vztahu nic nebrání bez ohledu na to, jak to nazýváme.“