V nemocnicích přibývají pacienti s covidem, premiér svolává experty

„Porada s Centrálním řídícím týmem. Covidová čísla se zhoršují, v nemocnicích končí více lidí, převážně neočkovaných. Očkování je jediný způsob, jak covid porazit. Nepodceňujte to. Na zítřek jsem svolal Radu pro zdravotní rizika, ministerstvo zdravotnictví představí svou další strategii,“ uvedl premiér Andrej Babiš ve středu ráno na Twitteru.

Redakce iDNES.cz premiéra oslovila s dotazem, zda se na radě bude jednat o zpřísnění opatření či nějakém omezení. Babiš však pouze v SMS zprávě znovu zopakoval, že ve čtvrtek bude představena další strategie. „Zítra je rada. V pátek má ministr Vojtěch tiskovku,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz premiér.

Hejtman Jihočeského kraje a také člen rady Martin Kuba pro iDNES.cz řekl, že neočekává, že by se ve čtvrtek měla řešit otázka zpřísnění opatření či omezení. „Fakt vůbec nevím. Neznám program, nepřipravuji ho. Jsem tam za asociaci krajů a řeším témata, která přijdou na stůl. Zatím nevidím důvod, proč by se mělo nějak zpřísňovat,“ komentoval pro iDNES.cz Kuba.

Ten nepovažuje za problém ani zrušení plošného testování dětí ve školách. „Epidemie je virové onemocnění, proti kterému se může každý chránit očkováním. To je dostupné úplně každému, je hrazené z pojištění. Každý se mohl rozhodnout jestli se chce chránit nebo ne,“ uvedl Kuba s tím, že v loňském roce se musela dělat opatření kvůli lidem, kteří neměli možnost se nechat očkovat, a to z důvodu, že vakcíny nebyly.

Těžko teď vyžadovat od společnosti, aby zůstala doma

„Čísla, která nyní sledujeme ohledně počtu nakažených jsou z velké části ve skupině lidí, kteří nejsou rizikoví. To znamená ve věkové skupině mladých. Ti, kteří končí třeba v nemocnicích jsou většinou lidé, kteří naočkováni nejsou. Pokud jsou, tak to jsou zase pacienti v seniorním věku s dalšími zdravotními problémy,“ řekl dále Kuba.

Ten nyní zastává přesvědčení, že je to onemocnění, proti kterému se každý mohl chránit. „V této chvíli už těžko může vyžadovat od společnosti, aby omezovala svoje děti ve vzdělání nebo podnikání a zůstávala doma, když on sám se rozhodl nechránit. Ti, kteří jsou očkování a jsou v normální zdravotní kondici, tak se víceméně v nemocnicích neobjevují, a to si myslím, že je klíčové,“ dodal hejtman Kuba.

Hlavní hygienička a současně vedoucí řídícího týmu Pavla Svrčinová v rozhovoru pro iRozhlas.cz uvedla, že zhoršení není tak razantní jako v loňském roce. „Jde hlavně o osoby neočkované. Takže se stále ještě soustředíme na to, abychom občany motivovali k tomu, aby se přišli nechat naočkovat,“ podotkla hlavní hygienička.



Ta současně zdůraznila, že ministerstvo se řídí počty nakažených a hospitalizovaných. „Už jsem říkala i další údaj a to je procento pozitivních testů, jednak z diagnostického a epidemiologického hlediska. A to zhoršení není tak razantní jako v loňském roce,“ dodala Svrčinová.

Čísla se budou zvyšovat

Náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Martina Vašáková pro Českou televizi uvedla, že v současně nejvíce zasaženém Moravskoslezském kraji situaci monitorují.

„Čísla se určitě budou zvyšovat, pro nás je rozhodující, kolik lidí z nakažených se dostane do nemocnice a kolik bude skutečně nemocných. Zásadní opatření je, že jsme aktivovali národní dispečink lůžkové péče, budeme monitorovat, jak na tom jednotlivé nemocnice jsou,“ řekla Vašáková s tím, že zatím omezení neplánují.



V úterý přibylo 1 511 nových případů nakažených koronavirem, o 403 více než před týdnem. Zdravotníci provedli přes 23 tisíc PCR testů a více než 30 tisíc antigenních testů. Týdenní incidence v přepočtu na sto tisíc obyvatel vzrostla, její hodnota je 65. Denní nárůsty počtu nakažených koronavirem se tak nadále drží na nejvyšší úrovni od 11. května.

V nemocnicích je 388 lidí

Výrazně se zvyšuje i množství lidí, kteří s covidem skončili v nemocnici. Zatímco předchozí úterý jich bylo podle údajů ministerstva 297, tento týden v úterý o 91 více. Počet hospitalizovaných ve vážném stavu stoupl proti minulému týdnu o polovinu, z 52 na 78.

Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Ministerstvo v úterý informovalo, že ustoupilo od plánu dalšího plošného testování na covid-19 ve školách. Minulý týden úřad mluvil o tom, že by se během podzimu mohla konat tři kola testování jako v září. Podle mluvčího ministerstva Daniela Köppla by ale výsledky testování nepřinesly nové informace o virové náloži v populaci.

Rozhodnutí padlo na úterním jednání integrovaného centrálního řídícího týmu, který je pracovním orgánem vládní rady pro zdravotní rizika. Ten se ve středu podle plánu sešel znovu, premiér se měl účastnit zasedání on-line.



I přes zhoršující se situaci v některých regionech centrální řídící tým podle Köppla v úterý nenařídil zpřísnění protiepidemických opatření ani na lokální úrovni. Ve statistikách nakažených v některých regionech se podle něj „propisuje“ nižší proočkovanost obyvatel v těchto oblastech. Epidemie se v poslední době zhoršila především v Moravskoslezském kraji, týdenní počet případů na 100 000 obyvatel tam překonal hodnotu 100, což byla letos na jaře pro vládu hranice pro změny protiepidemických opatření.



Centrální řídící tým se schází nad řízením epidemie covidu-19 schází dvakrát týdně, tvoří ho zástupci ministerstva zdravotnictví a armády, vede je hlavní hygienička. Rada vlády pro zdravotní rizika vznikla loni v červenci, v jejím čele je premiér, členy jsou ministři zdravotnictví, obrany a vnitra, předseda Asociace krajů, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci a odborníky na zdravotnictví zastupuje epidemiolog Petr Smejkal.



