Plně očkovaných mezi novými pacienty přibývá, na JIP tvoří třetinu

Zhruba čtvtinu také dál tvoří nově nakažení koronavirem, kteří jsou po druhé, respektive první a zároveň konečné očkovací látce. (Zatím se neřeší třetí dávka).

K 11. říjnu 2021 bylo proočkovaných lidí v rámci denního nárůstu 319 z celkově 1046 infikovaných lidí. Z 49 nově hospitalizovaných jich bylo 20 po druhé dávce, a z 16 nově umístěných na JIP jich proočkovaných bylo pět.

Čísla jsou to malá, ale trend je zřejmý. Hospitalizovaným s covidem je v průměru kolem 75 let a je z toho patrné, že vakcína už nezajišťuje potřebnou obranyschopnost.

I to patrně povede k vyššímu tlaku na seniory, aby šli na třetí dávky, a to už po šesti měsících od aplikace té druhé. Nehledě na ty, kteří se neočkovali vůbec. Těm je v průměru mezi hospitalizovanými kolem 65 let.

V celkových počtech stouplo množství hospitalizovaných s covidem proti předchozímu úterku k 12. říjnu asi o třetinu na 388. Z toho 78 lidí, tedy pětina, je v těžkém stavu.

Rovněž úmrtí lidí, u nichž byla zjištěna přítomnost nového koronaviru v těle, přibývá. Za posledních sedm dní zemřelo 27 nemocných, předchozí týden 19. V první polovině září se přitom ještě počty úmrtí za týden pohybovaly v řádu jednotek.



Tato statistika však nestanovuje, zda byl koronavirus příčinou úmrtí. U mnohých hospitalizovaných byla zjištěna infekce, ačkoli byli například bezpříznakoví. Prakticky všichni pacienti, zejména pak na JIP, trpí vícečetnými onemocněními, včetně onkologických.

Epidemie v těchto dnech zesiluje. Premiér Andrej Babiš po středeční poradě s Centrálním řídícím týmem, uvedl že „covidová čísla se zhoršují a že v nemocnicích končí více lidí“.

Podle něho je očkování jediný způsob, jak covid porazit. Na čtvrtek svolal Radu pro zdravotní rizika, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch by pak měl představit svou další strategii v pátek.