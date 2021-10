Hygienici boří mýty o očkování, cílí na pečovatelky domovů pro seniory

„Bojujeme za každého zaměstnance, který souhlasí,“ uvedla ředitelka Sociálních služeb Uherské Hradiště Marie Fremlová. „Oočkování je pro nás stěžejní záležitost. Není žádný jiný nástroj, který by nám pomohl ve chvíli, kdy nastoupí covidové infekční onemocnění. Máme personál proočkovaný asi z 65 procent, a to je nedostatečné. Proto s nimi znovu aktivně mluvíme a vysvětlujeme,“ doplnila.

Zlínský kraj a krajská hygienická stanice do svých sociálních služeb vysílají týmy, které s informováním pomáhají.



„Naši odborníci, hygienici a epidemiologové vysvětlují, proč je potřeba se očkovat, jaké jsou benefity, a zodpovídají dotazy týkající se zažitých mýtů o očkování a různých dezinformací. Snažíme se je bořit,“ zdůraznila ředitelka krajské hygieny Eva Sedláčková.

Přednášku mají za sebou dva domovy pro seniory na Uherskohradišťsku, kam přišli i zástupci jiných zařízení. V plánu jsou dále akce v ostatních regionech.

Jde také o větší ochranu starších, často chronicky nemocných klientů domovů. „Někteří nejsou naočkovaní zejména z důvodu kontraindikací. A také je známo, že ne všichni klienti jsou schopni si vytvořit protilátky po očkování. Mají různá chronická onemocnění a jejich imunita není schopná tyto protilátky vytvořit. Proto nám záleží na tom, aby proočkovanost zaměstnanců, kteří o ně pečují, byla co nejvyšší,“ popsala mluvčí hygieny Vendula Ševčíková.

Kraj spustil kampaň ve chvíli, kdy se rozjela registrace ke třetí, posilovací dávce vakcíny proti koronaviru. Mohou ji dostat zájemci, u kterých uplynulo osm měsíců od ukončeného očkování. Lékaři ji doporučují především starším a chronicky nemocným.

Chybějící lékaře zastoupí mobilní tým

První dávku dostali jako první letos v lednu zdravotníci a klienti v sociálních zařízeních, stejně tomu bude i u třetí dávky. Podle plánu kraje se mají lékaři, zdravotní sestry a jiný personál v nemocnicích hlásit přes národní registrační systém a zarezervovat si konkrétní termín. U obyvatel domovů důchodců bude mít přeočkování na starosti praktický lékař, se kterým má zařízení smlouvu.

„Tam, kde takového lékaře nemají, pošleme mobilní tým, stejně jako jsme to dělali už dříve. Ten podle seznamu naočkuje zájemce o třetí dávku i případné nové zájemce o očkování. A to v případě klientů i zaměstnanců,“ sdělil krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

Jaký bude zájem, se zatím neví. Vedoucí domovů ale potvrzují, že klienti a uživatelé se na začátku roku nechali očkovat zhruba z 90 procent, zatímco personál asi z 65 procent. Přesná statistika neexistuje.

„Určitě by bylo dobré, aby byli naočkovaní všichni, ale nutit je k tomu nebudeme. Každý je svéprávný a ví, co chce,“ myslí si ředitel Domova pro seniory Burešov ve Zlíně Vlastimil Zaydlar. „Osobně si myslím, že některé ani vysvětlování nepřesvědčí. Dnes je řada odborníků, kteří se v názoru rozcházejí, a je těžké se rozhodnout, co je fáma a co pravda,“ poznamenal.



Vakcínu nemá 20 procent lékařů

V krajských nemocnicích má očkování za sebou 80 procent lékařů a 70 procent sester. Nemocnice většinou nemají v plánu kvůli posilovací dávce upravovat provozní dobu svých center, větší zájem očekávají v průběhu října. Předpokládají, že přijdou starší lidé a ti, kteří dosud infekční onemocnění neprodělali.

„Můj zcela subjektivní odhad je, že se naočkovat dorazí zhruba dvě třetiny klientů,“ poznamenal koordinátor očkovacího centra Uherskohradišťské nemocnice Marcel Pandadis. Ve Zlíně posílí očkovací tým, naopak ve Vsetíně chtějí zachovat ten současný.

„Jsme připraveni na určitou kapacitu a nemůžeme již omezovat poskytování zdravotní péče ve prospěch očkování,“ řekl náměstek pro léčebnou péči Vsetínské nemocnice Martin Metelka.