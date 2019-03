Silný vítr Česko jen tak neopustí, potrápí nás i o víkendu

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro celou republiku od sobotních devíti hodin ráno až do nedělní půlnoci.



Nad střední Evropou bude pokračovat čerstvé západní proudění. Během pátku bude opět zesilovat jihozápadní až západní vítr, a to zejména v severní polovině republiky, kde dosáhne v nárazech rychlosti až 90 kilometrů za hodinu.



Večer a v noci na sobotu vítr přechodně zeslábne. V sobotu však přes den opět zesílí a na celém území Česka bude v nárazech dosahovat rychlosti 55 až 90 kilometrů za hodinu, na horách až okolo 110 kilometrů za hodinu.



Podle doporučení meteorologů by si lidé měli zajistit okna, dveře a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, jako je například zahradní nábytek či zabezpečit skleníky. V horských oblastech je třeba omezit túry, a to zejména do hřebenových partií.