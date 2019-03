Do Česka se vrátilo teplé počasí, v Čáslavi naměřili přes 20 stupňů

17:25 , aktualizováno 17:25

Do Česka se po chladnějším víkendu vrátilo nezvykle teplé počasí. Na některých místech v pondělí denní maxima překračovala 19 stupňů. Nejvyšší teplotu naměřili v Čáslavi, a to 20,2 stupně Celsia. V průběhu dne do Česka dorazil silný vítr, který místy lámal stromy a přidělával práci hasičům.