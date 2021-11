Piráti kladou nové překážky. Nelíbí se jim někteří možní ministři SPOLU

Spekuluje se však třeba o Pavlu Blažkovi, který se má stát ministrem spravedlnosti či o Janě Černochové, pravděpodobné budoucí ministryni obrany. U ní může mít problém její náměstek.

V pondělním rozhovoru pro web Novinky.cz sdělila nově zvolená místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová svůj pohled na neúspěšné volby i skládání nové vlády, na které se dohodla koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s Pirátskou stranou a hnutím STAN. Podle jejích slov jsou někteří kandidáti SPOLU pro Piráty nepřijatelní a strana se vůči nim vymezí.

Pirátská strana rozhoduje ještě celé pondělí o svém vstupu do vlády. Hlasování celostátního fóra Pirátů, kdy rozhodují všichni členové strany online, skončí ve 22:00. Strana chce výsledek oznámit o hodinu později.

Měli by Piráti jít do vlády? celkem hlasů: 14654 Ano 3191 Ne 10233 Nezáleží mi na tom 1230

Ačkoli složení nové Fialovy vlády ještě není potvrzené, většina jmen již je známá. Po neuspokojivém volebním výsledků by měli Piráty obsadit v nově vznikající vládě tři ministerstva. Zatím se počítá s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem na postu ministra pro místní rozvoj a digitalizaci a bývalý poslanec Pirátů Jan Lipavský má šanci stát se novým ministrem zahraničí.

Předpokládá se, že problematickým by pro Piráty mohl být hlavně kandidát za ODS na ministra spravedlnosti Pavel Blažek. Toho provází kontroverze z dob jeho působení v Brně.

V letech 2002 až 2014, kdy zastával funkci radního Městské části Brno-střed, získávala jeho manželka od stejného úřadu naprostou většinu zakázek v oblasti exekucí, za které inkasovala téměř 2 miliony korun. Blažek střet zájmů vždy odmítal. Funkci ministra spravedlnosti bývalý brněnský zastupitel již zastával v letech 2012-2013 v Nečasově vládě.

Dále se jako o potenciálně problematické spekuluje také o Janě Černochové, adeptce na šéfku ministerstva obrany, která byla dosud starostkou Městské části Praha 2 a předsedkyní výboru pro obranu. Poradce Jany Černochové František Šulc má totiž vazby na firmu, jež usiluje o armádní tendr na nákup asi 150 lehkých útočných vozidel.

Lídři ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN podepsali koaliční dohodu a program budoucí vlády před týdnem před ustavující schůzí Sněmovny. Na ní byla zvolena do čela dolní komory šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a jednou z místopředsedkyň se až po druhém kole volby stala první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

K tomu, proč byla zvolena až v druhém kole řekla Richterová, že došlo k nejasnosti ohledně způsobu hlasování a v prvním kole bylo osm hlasovacích lístků prohlášeno za neplatné.

Dále také nová místopředsedkyně Sněmovny v rozhovoru prohlásila, že cítí velkou zodpovědnost za volební neúspěch Pirátů. „Byla jsem jak ve vedení strany, tak ve vedení té kampaně, takže myslím, že já z toho nějakou zodpovědnost vyvodím,“ dodala.

Koaliční dohoda o předvolební a povolební spolupráci mezi Piráty a STAN počítala s tím, že obě strany buď půjdou společně do vlády, nebo společně do opozice, ale Starostové a nezávislí řekli, že do Fialovy vlády vstoupí, i kdyby si Piráti odhlasovali, že oni ne.