Nevím, co by dělali v opozici, ale do vlády jdeme i bez Pirátů, říká Farský

„Já bych chtěl, aby byli ve vládě, protože jsme společně pracovali na programu, se kterým jsme uspěli ve volbách. Já chci, aby ten program prosazovali s námi. Nedovedu si představit, jak by mohli fungovat v opozici, když budeme prosazovat společný program,“ řekl Farský.

Podle něho je lepší, když půjde o vládu pěti stran. „Myslím, že potřebujeme každého demokraticky smýšlejícího a pracovitého poslance. Jestli je to 105, 104, 108 nebo 102 je jedno. My potřebujeme každého demokrata, který chce pracovat pro českou zemi,“ vysvětlil.

„Mohlo se to zadrhnout na vyjednávání programu, ale to se evidentně nestalo, protože pod koaliční smlouvou jsou podepsaní nejvyšší představitelé Pirátů. Máme odpovědnost ke svým voličům, kteří nás k tomuto vyslali, takže my do vlády samozřejmě máme zájem vstoupit,“ podotkl.

Napětí mezi Piráty a STAN nicméně nezlehčoval. „Je to jako ve všem, akce a reakce. My jsme o sobě 14 dní četli, jací jsme podvodníci, a jak jsme porušili koaliční smlouvu. To ale není pravda. My jsme naši koaliční smlouvu neporušili a podvodníci nejsme. Všechny kroky, které jsme dělali, byly konzultovány a odsouhlaseny Piráty. Z tohoto pohledu prostě nemluví pravdu,“ ohradil se proti obviněním partnerů.

„I ve chvíli, kdy jsme to Pirátům vyvrátili, tak to pořád donekonečna opakují. Vadí mi to, ale je pro mě podstatné, aby fungovala vláda a Česká republika. To, že jsou Piráti rozmrzelí, a ten volební výsledek je mrzí, chápu. Zároveň by se ale měli spíše dívat do zrcadla, než ukazovat kolem sebe,“ uzavřel.