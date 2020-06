Za Piráty do Senátu kandidují romský úředník Koky i zakladatel strany

„Jedná se o mladé lidi, kteří se ve svém programu hodně zabývají lidskými právy, transparentností informací, menšinami, “ řekl letos v lednu Koky Českému rozhlasu.

Kladl bych důraz na situaci okolo sociálního vyloučení v chudých regionech. Zajímá ho i situace v učňovském školství, propojení s firmami. „Nechci, aby děti poté, co dokončí školu, končily na úřadu práce, ale aby byly s výučním listem zaměstnatelné,“ uvedl Koky.

Pro server Romea.cz kritizoval kandidaturu Stanislava Křečka na post ombudsmana, který byl nakonec i zvolen. „Přijmout návrh prezidenta republiky v 81 letech do pozice veřejného ochránce práv mi přijde úsměvné a absurdní zároveň. To se prosím nechci nikomu v žádném případě posmívat, každý budeme jednou starý, ale člověk by měl mít přece jenom trochu soudnost a dát prostor mladším a výkonnějším lidem,“ uvedl kandidát Pirátů do Senátu.

Kandidáty do Senátu i pro krajské volby představí Piráti oficiálně odpoledne, kdy také odstartují svou volební kampaň.

Do voleb jde i bojovník za legalizaci konopí

Již dříve oznámili, že v centru Prahy nasadí jako kandidáta v boji o Senát Roberta Veverku, který usiluje o legalizaci konopí. Veverka bude patřit mezi vyzyvatele současného senátora a bývalého rektora Karlovy univerzity Václava Hampla, který se o znovuzvolení uchází s podporou KDU-ČSL a Zelených, hnutí Senátor 21 a sdružení Praha sobě. Utká se také s bývalou předsedkyni Sněmovny Miroslavou Němcovou, kterou podporují ODS, TOP 09 a hnutí Starostové nezávislí,

V Kladně, kde obhajuje post exministr Jiří Dienstbier z ČSSD, bude jeho soupeřkou za Piráty advokátka Adéla Šípová. Na Zlínsku chtějí spolu s ODS podpořit současného senátora a daňového poradce Tomáše Goláně. Momentálně mají Piráti jednoho senátora, v Praze byl zvolen Lukáš Wagenknecht, bývalý náměstek na ministerstvu financí a v současnosti jeden z nejostřejších kritiků premiéra Andreje Babiše.