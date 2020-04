U Mariánského sloupu je třeba se přimlouvat za nemocné, říká sochař Váňa

V Nezabudicích jste kdysi navzdory všem pochybovačům obnovil zničenou sochu Panny Marie. Vypadá to,že když se pro něco rozhodnete, jste nezastavitelný.

Sochařství je podle mne spojeno i s určitou dávkou rozhodnosti. Sochu madony v Nezabudicích za komunistů zničili, přejeli ji traktorem a vyhodili. Po revoluci tam vznikla nadšená snaha sochu obnovit, ale byla spousta místních, kteří říkali, že to nemá cenu, že to zase někdo rozbije. A je to osm let a pořád tam stojí... Věřím v krásu věcí, v to, že má pro lidi hodnotu. Že si jí váží, chtějí ji a že je krásné věci oslovují. A proto asi sochařství na světě je.