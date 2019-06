O návratu Mariánského sloupu budou v Rozstřelu mluvit příznivci i odpůrci

Zatímco Kukla je propagátor návratu sloupu, Stropnický se řadí k odpůrcům této stavby.

Sloup byl vztyčen jako projev díků Panně Marii za úspěšnou obranu metropole před Švédy na podzim roku 1648. Byl vysoký téměř 14 metrů a nesl dvoumetrovou pozlacenou sochu Panny Marie stojící na přemoženém drakovi.

Po vzniku samostatného Československa byl 3. listopadu 1918 stržen davem Žižkováků, kteří ve sloupu spatřovali symbol svrženého habsburského režimu.

Vedení města Prahy začalo brzy uvažovat o navrácení sloupu. Krátce poté však měli do metropole přijet někteří zahraniční politici. Rozhodlo se proto, že poničená a chybějící dlažba bude doplněna a sloup se prozatím nevrátí.

Další snahy o jeho obnovení se datují do padesátých a posléze 90. let minulého století, tyto plány ovšem byly znovu odloženy. A to přesto, že se povedlo na sloup získat i platné stavební povolení.

Otázku návratu tak nejnověji rozdmýchal autor repliky sloupu Petr Váňa, když na konci května se staviteli odkryl základy původního sloupu.To se nakonec neobešlo bez zásahu policie.

V polovině června se pak Váňa se spolu s dalšími kameníky vrátil do Prahy a na lodi přivezli všechny díly potřebné k sestavení sloupu.

Téma se pak dostalo i na jednání pražského zastupitelstva, které jednalo o revokaci svého posledního stanoviska z roku 2017, kdy s novým umístěním sloupu nesouhlasilo. Návrh ale neprošel, stejně jako plán povolit sochaři Petru Váňovi a jeho spolupracovníkům zábor místa na Staroměstském náměstí, kde sloup do roku 1918 stál.