Do Vánoc mariánský sloup postavíme, věří sochař. Povolení stále chybí

Sochař Petr Váňa věří, že se mu podaří svou proklamaci daru Praze naplnit – tedy umístit obnovený jedinečný monument s pošramocenou reputací zpět na jeho někdejší místo poblíž Staroměstské radnice, a to jako symbol smíření.



Do 22. července měl platnost jeden z hlavních dokladů souvisejících s návratem monumentu, stavební povolení.

„Ve věci platnosti stavebního povolení jsme podali odvolání ke stavebnímu úřadu pro Prahu 1, lhůta jeho platnosti tak až do vyřešení záležitosti trvá dál,“ vysvětlil nynější situaci Petr Váňa.

Mariánský sloup však stále ještě nemá klíčový dokument, povolení k záboru veřejného prostranství od Technické správy komunikací (TSK). Tedy materiál, který by umožnil zahájit práce na jeho vztyčení přímo na ploše náměstí.

„Aktuálně se v tomto ohledu situace nemění. TSK dosud nevydala žádné povolení k záboru veřejného prostranství v souvislosti s mariánským sloupem,“ uvedla Barbora Lišková, mluvčí TSK.

Tým okolo tvůrce obnoveného monumentu žádost o zábor podával opětovně. „Na té předchozí chybělo nějaké razítko, takže jsme žádost zopakovali a čekáme na její vyřešení,“ vysvětlil Petr Váňa.

Podle jeho názoru byrokracie s vyřizováním záležitostí okolo mariánského sloupu příliš nespěchá. „Za primátora Svobody se zpracováním našich žádostí takový problém nebyl. Za nynějšího vedení magistrátu úředníkům vše trvá déle,“ povzdechl si Petr Váňa.

Naše NE trvá, říká magistrát

Loď, která do Prahy před několika týdny přivezla jednotlivé segmenty sloupu, v centru Prahy kotví do září. Do té doby by mělo být jasněji o tom, jak dopadnou zmíněné žádosti a zda a kdy se začne stavět. „Snad se nám do té doby podaří prolomit vlny byrokracie,“ věří umělec. V ideálním případě by mohl mariánský sloup stanout do Vánoc na svém původním místě.

„Stavba sloupu potrvá tři měsíce. Začne se odkrytím původního umístění sloupu, poté se vybuduje základová deska,“ popsal to, jak by práce s opětovným složením pomníku vypadaly, Petr Váňa.

VIDEO: Stavitelé Mariánského sloupu nezákonně rozebrali kus „Staromáku“ Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Znovuvztyčení svrženého barokního monumentu po sto letech ale pro vedení Prahy dál zůstává nežádoucí.

„Na negativním stanovisku magistrátu se nic nemění,“ potvrdil postoj hlavního města Vít Hofman, mluvčí magistrátu. Podobně opakovaně hovořil také pražský primátor. „Snahy o obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí nepřispívají ke smíření a nápravě případných dějinných křivd,“ uvedl Zdeněk Hřib.

První muž Prahy také dříve řekl, že argument o stavebním povolení neobstojí. Jedná se prý jenom o osvědčení státu o tom, že stavba neporušuje požární nebo hygienické předpisy. Ovšem chybí zde podle tohoto názoru to nejdůležitější – souhlas vlastníka pozemku se stavbou mariánského sloupu.

Naopak zastánci usilující o návrat monumentu, to považují za politické proklamace. „Primátor, rada, zastupitelstvo nemohou zakázat nějakou stavbu, to je věc státní správy,“ argumentuje Váňův tým.

Ateliér na lodi

Petr Váňa a kameníci nyní pracují na lodi na Vltavě blízko Klementina a Karlova mostu u Platnéřské ulice. Jejich prozatímní lodní ateliér a práci kameníků mohou lidé na tomto místě sledovat každý čtvrtek od 10 do 19 hodin.

Mariánský sloup 250 dílů repliky mariánského sloupu připlulo letos 11. června do Prahy. Snaha Petra Váni vrátit sloup na Staroměstské náměstí ztroskotala na chybějícím povolení k záboru veřejného prostranství.

V červenci 2017 vydal stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby obnoveného mariánského sloupu. V září 2017 pražští zastupitelé rozhodli, že monument na Staroměstském náměstí stát nebude.

Roku 1918 sloup jako domnělý symbol poroby povalili obrazoborci. Skulptura byla vysvěcena v roce 1652 jako dík Pražanům za obranu města před Švédy.

„Nyní pracujeme na dosekávání korintské hlavice sloupu,“ popisuje Petr Váňa současný stav příprav. Jedná se o druhý nejsložitější sochařský prvek mariánského sloupu hned po soše Panny Marie. Kámen, ze kterého tvoří, má zajímavou historii, výtvarníci jej před deseti lety dovezli z Indie. Pískovec totiž měl podle umělců nejvhodnější vlastnosti.

Čeká i Radecký

Opracované díly váží 118 tun. Výtvarníci zhotovili 24 kubíkových bloků pískovce tvořících zvýšený základ sloupu. Kompletně dohotovili dlažbu, schodišťové stupně, kuželky balustrády i barokní madla.

Na tomto základě má stát sokl, zhotovený z pískovcového bloku. Na něm bude postaven největší díl sloupu, šestimetrový dřík o váze 22 tun. Ten ponese zmíněnou korintskou hlavici sloupu. Pro vrchol sloupu Váňův tým nachystal sochu Panny Marie Immaculaty.

Ve „startovním bloku“ očekávání možného návratu zpět na Malostranské náměstí zůstává také další cenná socha, která zmizela při obrazoboreckých bouřích v roce 1918 – pomník maršála Radeckého, českého vítěze nad Napoleonem.

„Obávám se, že návrat Radeckého by vyvolal ještě ostřejší diskusi než znovuumístění mariánského sloupu na Staroměstském náměstí,“ uvedl Jan Wolf (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu), předseda výboru pro kulturu pražského magistrátu a zastupitel.

O návrat usiluje Spolek Radecký, který už vypracoval manuál s předběžnou cenovou kalkulací.

„Věřím, že odpor proti Radeckého pomníku nebude tak jednoznačný, jako je tomu u mariánského sloupu,“ řekl Jan Bárta, předseda spolku. Návratu podle jeho představ předejde široká debata o historické roli Radeckého, jeho době a hodnotě monumentu.

Ovšem také v tomto případě s návratem nesouhlasí magistrát. „Projekt obnovy Malostranského náměstí s návratem nepočítá,“ potvrdil Vít Hofman.