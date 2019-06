Kámen s tváří Marie. Sloup pro pražské Staroměstské náměstí budí opět vášně

Spory o jeho obnovu trvají dodnes a zdá se, že teď mají navrch příznivci jeho obnovy. Pod Karlovým mostem od úterý kotví loď s kopií strženého sousoší. Sochař Petr Váňa tak odstartoval další pokus o jeho obnovení. K tomu mu stále chybí poslední razítko.



V sobotu na Staroměstském náměstí plánuje uspořádat veřejné shromáždění. Na místo, kde sloup před sto lety stál, chce dopravit první kvádry a znovu začít odkrývat dlažbu. Jeho první pokus na konci května nevyšel. Odkryl dlažbu, pod kterou se skrývají původní barokní základy, ale pak mu strážníci zakázali pokračovat kvůli chybějícímu povolení na zábor veřejného prostranství.

Podle právního zástupce má přitom Váňa platné stavební povolení. Nyní čeká pouze na zmiňované povolení záboru od Prahy 1 a Technické správy komunikací (TSK). O jeho vydání požádal úřady na konci května. „Stavebnímu úřadu Prahy 1 byla doručena žádost o povolení záboru, která však obsahovala formální nedostatky. Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti, což se k dnešnímu dni nestalo. Řízení je nyní výhradně v kompetenci státní správy,“ uvedla Kateřina Písačková, tisková mluvčí Prahy 1.

Jestli a kdy správce náměstí razítko vydá, zatím není jasné. „V následujících dnech proběhnou ještě další jednání,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Praha neví, co chce

Zmatek do obnovy sloupu ve své podstatě vnášejí nejednotná rozhodnutí magistrátu z posledních několika let.



Zatímco úřad vedený primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) Společnosti pro obnovu mariánského sloupu všechna potřebná potvrzení pro obnovu vydal, magistrátní radní pod vedením Adriany Krnáčové (ANO) a teď Zdeňka Hřiba (Piráti) s obnovou sloupu nesouhlasí. A proto město prostřednictvím pražské Technické správy komunikací blokuje vydání posledního svolení.

„Magistrát doufal, že nám díky jeho nečinnosti propadne stavební povolení. Podali jsme správní žalobu, ale jednání zatím nebylo nařízeno. Samospráva nám svou nečinností zamezuje stavět, tedy zasahuje do výkonu státní správy,“ postěžoval si Karel Kloud, místopředseda společnosti.

Magistrát si za posledním rozhodnutím stojí. „Stále je platné usnesení pražského zastupitelstva ze září 2017, které nesouhlasí se záměrem obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí,“ uvádí mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník.

Podle pražské radní pro kulturu a památky Hany Třeštíkové je to věc stavebního úřadu a TSK. „Není to teď záležitostí politiků, ale státní správy, proto vás poprosím, obraťte se na ni,“ vysvětluje.

Petra Váňu a Společnost pro obnovu mariánského sloupu tlačí čas. Stavební povolení nabylo právní moci 22. července 2017. To znamená, že pokud stavebník nezahájí stavbu do dvou let, tak mu povolení propadne. Takže společnost musí stavbu buď zahájit, nebo požádat o prodloužení. Vybrala si první možnost.

60 tun na lodi

Kamenný náklad o hmotnosti přibližně 60 tun naložil Váňa a jeho spolupracovníci ve Staré Boleslavi na říční loď. Kopii barokního sousoší, zničeného na začátku listopadu 1918, připravovali léta. „Chceme lidem ukázat, na čem jsme dvacet let pracovali,“ řekl Váňa.



Přiveze zhruba 220 pískovcových dílů, hlavně budoucí schodiště a balustrádu kolem sloupu. „Přepravu a naložení jeřábem hradí soukromí dárci,“ vysvětluje sochař. Další díly už čekají v Praze.

Po požehnání knězem ze staroboleslavské farnosti vyplula loď do Prahy. Ke Karlovu mostu dorazila včera v podvečer. Na lodi plánuje Váňa dokončit poslední díly sloupu, například korintskou hlavici, na které stojí socha Panny Marie.

Pokud radnice Prahy 1 povolení k záboru nevydá, je připraven vše provést ručně, všechny kameny postupně dopravit na náměstí. Pod povrchem čekají původní základy, jejich existenci potvrdil před několika lety archeologický průzkum, zpracovaný jako součást stavebního povolení.

Přispěla i města

Na obnovu mariánského sloupu přitom už přispěly tisíce lidí. Významnou měrou se podílelo i 20 měst. Kámen k výrobě zakoupila například Olomouc nebo Hořice.



Společnost pro obnovu mariánského sloupu považuje jeho původní vztyčení v 17. století za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné umělecké dílo, od kterého se odvíjelo barokní sochařství v Čechách. Naopak podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země. Obě skupiny se chodí pravidelně přít na pražské zastupitelstvo. A vlastně jen na okraj: stejná událost, vítězství nad Švédy, se v Brně slaví jako den města.

