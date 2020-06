Jak šel čas s Mariánským sloupem: po 102 letech od stržení opět stojí

13:24 , aktualizováno 13:24

Na Staroměstském náměstí v Praze byl ve čtvrtek opět vztyčen Mariánský sloup. Klikatá cesta jeho obnovení sahá skoro třicet let zpátky. Původní sloup stál na Staroměstském náměstí od první poloviny 17. století až do dvacátých let dvacátého století, než ho strhl dav.