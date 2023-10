České veto v Evropské unii: Pavel bere zpátečku, ale dál chce debatu

S tím, že by menší státy včetně Česka mohly přijít o možnost práva veta ve prospěch hlasování kvalifikované většiny. To by znamenalo, že by větší státy mohly přehlasovat ty menší.

Po kritice ze stran opozice i vládních představitelů z toho včera začal prezident Pavel couvat.

„Prezident Pavel neřekl, že chce právo veta zrušit, ale že je, kvůli citlivosti této otázky, nutné vést otevřenou debatu, která se bude zabývat různými návrhy. Podobná debata, týkající se i používání kvalifikované většiny, se již v Evropské unii i na domácí politické scéně vede,“ napsal včera MF DNES po řadě urgencí Karel Čapek z prezidentské kanceláře.

Myslíte si, že je veto jednotlivých států EU udržitelné? celkem hlasů: 296 Ano 86 %(256 hlasů) Ne 12 %(36 hlasů) Nezáleží mi na tom 1 %(4 hlasů)

V Bruggách přitom prezident Pavel mluvil u příležitosti zahájení nového ročníku na College of Europe trochu jinak. Jeho slova vyzněla v neprospěch zachování veta menších států, za což sklidila hlava státu kritiku ze všech stran.

Co přesně tedy prezident Petr Pavel v Belgii mimo jiné řekl? „Otázka rozšíření se pochopitelně pojí s otázkou efektivity EU – tedy otázkou, která v menších a středně velkých členských státech není příliš populární. Musíme však být připraveni v domácí diskusi zvážit různé návrhy, jak upravit rozhodovací proces EU včetně přechodu k hlasování kvalifikovanou většinou v některých oblastech,“ uvedl Pavel.

Jeho postoj se sice líbil Pirátům, jinak ale Pavel schytal kritiku i od představitelů vládních stran. „Určitě jsem proti rozšíření většinového hlasování do oblasti obrany a zahraniční politiky. Stejně tak i u daní. Pokud jde o vládní koalici, ODS se tu dlouhodobě staví proti,“ sdělil místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra s tím, že „není taktické takovou věc v EU nabízet na stříbrném podnose“.

Dokonce i ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z hnutí STAN označil Pavlův návrh za předčasný. „Předpokládám, že budeme hledat možnosti řešení v rámci stávajících smluv,“ řekl MF DNES.

Pokud by se veto zrušilo a v Radě Evropy začalo platit hlasování kvalifikovanou většinou, jak po tom volá třeba německý kancléř Olaf Scholz, přišly by menší státy o jakýkoli vyjednávací potenciál. Většina v čele s Německem a Francií by je mohla de facto kdykoli přehlasovat. „Pro mě to je No Go. Kdyby se to stalo, můžeme to rovnou zabalit,“ reagoval šéf ANO Andrej Babiš.