KOMENTÁŘ: Znepokojivý Scholzův projev. Německý postoj nevěstí Česku nic dobrého

Kancléř Scholz mobilizoval v Praze do boje proti klimatické změně, který nás dovedl do energetické krize, za progresivistické pojetí lidských práv, které je opakem tradičních svobod a hodnot, neopomněl nepřímo zaútočit na Polsko a Maďarsko. Také volal po rozšíření EU o Ukrajinu a Gruzii, které pro to nemají ani základní předpoklady, zatímco s kandidátským Srbskem si Brusel už hraje deset let na schovávanou. Přihlásil se k ideologické zaslepenosti, která dovedla Evropu do současné krize. Celým projevem prolínalo popírání ekonomické i geopolitické reality s centralizačními touhami Bruselu a hegemonickými ambicemi Berlína.