KOMENTÁŘ: Spor o veto. Už zase dvojhlavá diplomacie, nebo radikální obrat?

Prezident je důležitý aktér zahraniční politiky, takže jeho výzvu, aby se státy EU vzdaly práva veta, je třeba brát vážně. Politici by ale občanům měli vysvětlit, co přesně to pro českou diplomacii znamená, píše ve svém komentáři pro MF DNES Jan Kudrna z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK.