Ministerstvo chce srazit cenu PCR testů. Jsou za šest set, ale i trojnásobek

Ještě loni na jaře se cena za PCR test pro samoplátce pohybovala kolem 2 až 3 tisíc korun. Resort zdravotnictví tehdy vedl Adam Vojtěch, který cenu v květnu 2020 zastropoval na 1 674 korun. Letos v lednu pod vedením exministra Jana Blatného proběhlo ještě jedno snížení, a to na 1 300 korun. Od té doby se s cenami PCR testů, při kterých se provádí výtěr z nosohltanu, významně nehýbalo. Přestože jich je na trhu na výběr od více výrobců.

Redakce iDNES.cz se obrátila na ministerstvo zdravotnictví, zda neplánuje ceny PCR testů regulovat. „V současné době se vedou diskuze o snížení úhrady PCR testu z veřejného zdravotního pojištění i maximální ceny dle cenového předpisu,“ reagovala mluvčí resortu Jana Schillerová.



Za dovolenou si rodina s testy připlatí tisíce

Nyní se ceny pro samoplátce totiž stále pohybují ve značně velkém rozmezí. Za jeden PCR test samoplátce zaplatí nejčastěji okolo 1 500 korun, někde je cena třeba i poloviční.

Například odběrové místo v Praze na Mariánském náměstí nabízí PCR test pro samoplátce za 620 korun. V případě požadavku na mezinárodní certifikát je cena testu 770 korun. V jiných odběrových místech se pak ceny pohybují okolo 1300 až 1700 korun.

Například ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně vyjde PCR test pro samoplátce na 1 510 korun. Cytogenetická laboratoř Brno pak test nabízí za 1 200 korun. Pokud jde o menší město, tak třeba v Jičíně na Královéhradecku samoplátce zaplatí od 1 510 korun. EliteMedical v Praze za dodání výsledku do 24 hodin a mezinárodní certifikát požaduje za test 3 tisíce korun.



Ceny za PCR testů pro samoplátce se po celé republice liší. Prodražit je může i mezinárodní certifikát. | foto: EliteMedical

Podstoupit test při návratu z dovolené je nutné u celé řady zemí, a to třeba z Egypta, Bulharska nebo Chorvatska. Pokud se tak čtyřčlenná rodina rozhodne vyrazit k moři, tak si připlatí 6 tisíc korun. Některé země však požadují i test při příjezdu, takže se dovolená může rodině prodražit i o 12 tisíc.



Na potřebnou úpravu cen upozornil pro Seznam Zprávy například Marián Hajdúch, ředitel olomouckého Ústavu molekulární a translační medicíny a bývalý národní koordinátor testování.

„Dlouhodobě navrhuji, aby se cena PCR testů dál snižovala. Nejen ve zdravotnické části, ministerstvo může cenu zastropovat i pro samoplátce. Ve většině zemí má osoba nárok na PCR test třeba dvakrát do měsíce zdarma. To je věc, kterou by měl stát hradit. Jestli je ochoten hradit 350 korun za antigenní test každé tři dny, tak nechápu, proč není možné občanům zaplatit PCR test dvakrát do měsíce,“ uvedl Hajdúch pro Seznam Zprávy.



Změna čeká i antigenní testy

Úpravě cen se nevyhnou ani antigenní testy. V současnosti jsou zdarma pro všechny účastníky zdravotního pojištění každé tři dny. „Připravujeme nějakou úpravu úhrad, například by antigenní testy nebyly zdarma každé tři dny. Stále ale bude existovat nějaká varianta, jak se otestovat bezplatně,“ oznámil v pátek ministr zdravotnictví Petr Arenberger.